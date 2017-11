ÎN SFÂRȘIT: Lucrările de la blocul de pe Arțarilor, gata în curând! 10/11/2017 16:39:55 Ana ȘERBAN Social După mai bine de un an de la explozia blocului de pe strada Arțarilor, care a lăsat zeci de familii fără locuință, lucrările de reparații vor fi gata în a doua jumătate a lunii noiembrie. Primăria a plătit partea de proiectare, urmând să achite și facturile constructorului. La sfârșitul lunii august a acestui an, Primăria Bistrița a adoptat un proiect de hotărâre prin care 28 de locuitori din blocul de pe strada Arțarilor, care au rămas fără adăpost în urma unei explozii, vor primi bani pentru renovarea locuințelor. Viceprimarul Adrian Muthi a anunțat că marți, 21 noiembrie, va fi predată lucrarea de către constructor. „Până în data de 21 noiembrie ne vom întâlni la comisia de recepție. Deja s-au făcut demersurile pentru a convoca această comisie și a recepționa lucrarea. Lucrările nu sunt încă finalizate acolo, dar până la 21 noiembrie, din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, se vor finaliza. Noi am plătit până în momentul de față proiectarea, iar primul rând de facturi emis de INST-NISTOR le-am fi plătit puțin mai repede, dar au fost niște greșeli în emiterea facturilor. Au fost emise de INST-NISTOR de trei ori, acesta este motivul pentru care am amânat. Am auzit la un moment dat că unii sunt nemulțumiți că nu e plătit constructorul. Nu se poate plăti în orice condiții, trebuie să se respecte o anumită procedură, astfel încât să se respecte proiectul de hotărâre și să fim în regulă”, a anunțat Adrian Muthi, astăzi în conferința de presă a ALDE. Cele 28 de persoane vor primi sume cuprinse între 10.000 lei și 200.000 lei, iar suma totală pe care Primăria o va acorda celor afectați este de 853.786,19 lei. Reamintim că în 19 octombrie 2016, a explodat o butelie într-un apartament situat în blocul de pe strada Arțarilor. Un tânăr a murit, iar zeci de familii au trebuit să își găsească alte locuințe. 1938 vizualizari









