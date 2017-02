În Bistrița-Năsăud se practică șofatul după ce se consumă alcool. Polițiștii nu iartă! 13/02/2017 16:26:57 112 Mai multe dosare penale au întocmit polițiștii bistrițeni weekendul care tocmai a trecut. Unul dintre aceștia a fost prins beat la volan după ce a ajuns cu mașina într-un stâlp de electricitate. În perioada 10-12 februarie a.c., polițiștii bistrițeni au acționat pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, pe raza întregului județ. Cu această ocazie, s-au constatat 4 infracțiuni, au fost reținute 27 permise de conducere și 7 certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate și aplicate 430 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 180 000 lei. Exemplificări: La data de 11 februarie a.c., pe raza municipiului Bistrița, polițiștii Biroului Rutier au oprit în trafic, pentru control, un tânăr de 24 ani, din Dumitra. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că autoturismul figurează radiat din circulație, din data de 25.09.2014. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul neînmatriculat. *** La data de 12 februarie a.c., pe raza orașului Beclean, polițiștii din cadrul Poliției oraș Beclean au depistat în trafic, un bărbat, de 37 ani, din Târlișua, în timp ce conducea un autoturism pe DN 17. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a refuzat prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările continuă de către Poliția orașului Beclean, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la recoltarea mostrelor biologice. *** La data de 12 februarie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat în trafic, pe raza municipiului Bistrița, un tânăr, de 24 ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările continuă de către Biroul Rutier. *** La data de 12 februarie a.c., un tânăr, de 20 ani, din Livezile, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, pe DJ 172 G, nu a adaptat viteza într-o curbă, a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice. În urma verificărilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bîrgăului au stabilit faptul că, tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările continuă de către Secția 2 Poliție Rurală Prundu Bîrgăului. Pe lângă evenimentele rutiere, polițiștii au pus în aplicare și un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. La data de 10 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Vatra Dornei, împotriva unui bărbat, de 30 ani, din municipiul Bistrița, acesta fiind condamnat la 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și refuz de recoltare a probelor biologice. Cel în cauză a fost încarcerat în Penitenciarul Bistrița. IPJ BN 845 vizualizari







