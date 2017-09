Școlile de șoferi trebuiau să se mute în poligon doar din 15 septembrie - care e situația, de fapt:

05/09/2017 15:02:08 Ana ȘTEFĂNEL

Bistrițeanul.ro a făcut publice ieri nemulțumirile instructorilor auto care au fost nevoiți să se mute în parcarea din poligon. Viceprimarul Cristian Niculae spune că mutarea trebuia să aibă loc doar în 15 septembrie, timp în care urma ca Primăria Bistrița să facă ce și-a asumat:

Instructorii auto din cadrul celor 32 de școli de șoferi din Bistrița-Năsăud sunt nemulțumiți de faptul că au fost nevoiți să se mute din parcarea de la Sala Polivalentă în cea la poligon. Deși ei sunt deja acolo, reprezentanții Primăriei Bistrița spun că li s-a cerut să înceteze să mai folosească parcarea de la sală doar din 15 septembrie.

Motivul este unul simplu: parcarea de la Polivalentă este una publică, iar bistrițenii se plâng constant de faptul că merg cu copiii în parc și nu au unde să lase mașinile.

„Încă de la începutul lunii august, împreună cu domnul prefect Ovidiu Frenț și cu domnul Dumitru Creța de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor au stabilit un calendar, astfel încât în 15 septembrie școlile de șoferi să se mute în parcarea de pe strada Grănicerilor, din motive obiective, respectiv aglomerarea traficului în zona centrală și faptul că nu mai putea folosi nimeni acea parcare publică - au fost numeroase sesizări în sensul acesta. Astfel, am pregătit lucrurile și am stabilit calendarul. Am discutat și cu reprezentanții școlilor de șoferi atunci și am stabilit de comun acord că din 15 septembrie se vor muta. Așa le-am cerut, doar din 15 septembrie. Înseamnă că au plecat ei mai repede”, au fost explicațiile viceprimarului Cristian Niculae.

Totodată, acesta a declarat pentru Bistrițeanul.ro că Primăria Bistrița și-a asumat următoarele lucruri: oferă școlilor de șoferi parcarea respectivă în mod gratuit, asigură marcaje dacă este cazul și le asigură toalete ecologice care deja sunt cumpărate și vor fi date în primire.

De asemenea, le dă dreptul instructurilor să își amenajeze umbrare provizorii din lemn care vor fi autorizate. Cheltuielile pentru aceste amenajări trebuie suportate de către școlile de șoferi, deoarece sunt firme care scot profit: „Nu folosim banul public pentru școlile de șoferi”, a mai declarat viceprimarul pentru Bistrițeanul.ro.