ADMIRABIL: Mâncarea din restaurantele firmei Lordinu satură și sărmanii, nu doar clienții 26/02/2017 15:00:03 Claudia ANDRON ULTIMA ORA Fiecare client care alege să ia masa sau să comande mâncare la restaurantul Lordinu, Conacul Verde, Music Pub sau Pizza Mania trebuie să știe că porția de mâncare comandată nu îl va sătura doar pe el. Parte din profitul înregistrat ajunge lunar în conturile Fundației Lordinu care oferă deja o masă caldă copiilor și vârstnicilor sărmani. “Vă propun să ne schimbăm cu toții. Să nu ne mai plângem de ce nu avem, mai bine să ne gândim la ceea ce avem și poate altora le lipsește. Haideți să fim cu toții recunoscători pentru ce ne-a oferit viața și fiecare să încercăm să facem o viață mai bună celor care nu au avut norocul nostru. Am învățat că cea mai bună religie, credință, care poate schimba lumea este bunătatea. Și am înțeles că adevăratul sens al iubirii este să faci ceva pentru persoanele din viața ta fără să aștepți vreo recompensă pentru binele făcut. Nimic nu poate schimba gustul fericirii văzut pe chipul unei ființe pentru care ai reușit să schimbi în bine ceva. Aș vrea să mulțumesc în primul rând miilor de clienți care ne trec pragul în fiecare zi, angajaților noștri, persoanelor din conducerea firmei și familiei mele, fără de care nu aș fi reușit nimic din ceea ce reprezintă Lordinu astăzi” - spunea Dinu Adrian Cioată, managerul firmei Lordinu, la dineul în care au fost prezentate scopurile și proiectele Fundației Lordinu. De altfel, chiar la lansarea fundației, dineul a fost oferit de familia Cioată, iar din donațiile făcute de participanți s-au strâns 5850 de lei, bani care au fost donați Fundației Inocenți din Bistrița și care vor susține 146 de ore de terapie pentru un copil cu dizabilități severe. De-a lungul anilor, e adevărat că în mare discreție, firma Lordinu a susținut numeroase proiecte sociale și umanitare, printre altele implicându-se cu multă generozitate în diferite campanii susținute și de Bistrițeanul.ro. Deocamdată, zilnic, 20 de copii sau vârstnici aflați în dificultate primesc zilnic o masă caldă din partea fundației. Pentru a fi la curent cu acțiunile fundației puteți da un Like paginii de Facebook - Fundația Lordinu, iar atunci când veți lua masa într-unul dintre restaurantele firmei sau veți comanda mâncare la domiciliu trebuie doar să știți că veți contribui și la o masă caldă pentru un copil sau un bătrân sărman din oraș. 2813 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.