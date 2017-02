AFLĂ cine va pune mâna pe cele mandatele de deputați și senatori redistribuite 15/12/2016 15:12:40 Cristina ALEXA Alegeri 2016 AFLĂ ce formațiuni politice au pus mâna pe cele două mandate de deputat și două de senator: Se pare că PMP și USR pun mâna pe cele două mandate redistribuite de deputați. De asemenea, PSD va pune mâna pe un mandat de senator, iar ALDE pe altul. Astfel, în Camera Deputaților ne vor reprezenta social-democrații Doina Pană și Daniel Suciu, liberalul Robert Sighiartău - mandate pline și Cristina Iurișniți (USR) și Ionuț Simionca (PMP), în urma redistribuirii. În Senat ne vor reprezenta social-democratul Ioan Deneș și Ioan Simionca (ALDE). Ambele mandate au intrat în coșul național și au fost atribuite în urma redistribuirii. „100% USR are deputat”, a declarat reprezentantul USR în Biroul Electoral Județean, Alex Vintilă. Dintre cei care au obținut mandate pline, nou în parlament este doar Robert Sighiartău. Anul acesta, tânărul care încă nu are 30 de ani a preluat frâiele organizației PNL și a ajuns și deputat, fiind primul pe lista liberalilor. Acesta este și consilier județean, la al doilea mandat din partea PNL, funcție la care va renunța. Robert Sighiartău este de câțiva ani buni în politică, stând până anul acesta mai mult în umbră. Tânărul este director general al unei reprezentanțe auto. Ionuț Simionca, care a prins un mandat de deputat după redistribuiri este și el un tânăr om de afaceri, intrat abia de un an în politică. Acesta s-a întors anul trecut din Statele Unite, unde avea o afacere și a intrat în PMP Bistrița-Năsăud, formațiune pe care o conduce. Cristina Iurișniți, care s-a ales și ea cu un mandat de deputat în urma redistribuirilor este nouă în politică, apărând abia cu câteva luni înainte de alegeri, pe listele proaspătului USR. Aceasta are 44 de ani și este de profesie profesor de Limba Franceză la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”. De asemenea, aceasta este și corector/examinator DELF la Institutul Francez din Cluj-Napoca. Ioan Simionca, care a prins un mandat de senator tot în urma redistribuirilor este coregraf de meserie. Acesta activează în instituțiile de cultură ale județului încă din anul 1985. Coregraful s-a alăturat de curând ALDE Bistrița-Năsăud, fiind primul pe lista pentru Senat. 4090 vizualizari







