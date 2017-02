AZI în Bistriţa! Se lansează Stand Up Folk Comedy. Se inaugurează un spaţiu deosebit 28/02/2017 08:09:12 Ioana BRADEA Eveniment După o sesiune tensionată, după o iarnă zbuciumată şi atât de friguroasă - merităm şi câteva momente de răsfăţ. AZI în Bistriţa se întâmplă câteva evenimente imposibil de ratat: Curtea Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud găzduiește azi, 28 februarie, între orele 12:00 – 17:00, Târgul m(ART)ișoare la bibliotecă! Aici aveţi parte de tarabe cu mărțișoare, atelier de confecționat mărțișoare, atelier de citit împreună şi jocuri de primăvară pentru toți! Aduceți copiii la bibliotecă! Să întâmpinăm primăvara alături de cărțile preferate! Organizatori: Palatul Copiilor Bistrița și Biblioteca Județeană. În Aula Magna UBB Bistriţa – de la ora 17:00 – ne delectăm cu muzică pentru suflet. „Lansăm conceptul Folk'n Comedy sau Stand Up Folk Comedy...!”, avertizează organizatorii, convinşi că - după o sesiune de examene tensionate, merită „să ne petrecem un pic pe sunet de chitare. Vino și tu alături de Borzoș, Bancea și Rus. Voi fi și eu acolo. Te aștept, să cântăm și să ne bucurăm. Vine primăvara!”. Iubitorii de artă din Bistriţa vor avea la dispoziţie, de astăzi, încă o galerie de artă! Pictorul Horea Paștina vă invită marți, 28 februarie 2017 ora 18:00 la inaugurarea Galeriei de Artă „CONCENTRIC”, în Piața Centrală, nr. 13 din Bistrița. Galeria de Artă „CONCENTRIC” din Bistrița pornește la drum cu o expoziție de acuarelă și pictură a pictorului Horea Paștina intitulată EXERCIȚII. Cele aproape cincizeci de lucrări „dezvăluie” identitatea metaforică a atelierului de creație al artistului. Adunate sub genericul „arta este bucuria inimii” de curatorul expoziției, criticul de artă Oliv Mircea, lucrările alcătuiesc o colecție de imagini din intimitatea atelierului de creație. Exerciţiile sunt un exemplu de inteligență plastică ale lui Horea Paștina şi indică locul geometric al unei interiorități în care frumusețea și lumina calmă își găsesc un limpede loc pe suprafața pictată. Dacă supravieţuiţi cu bine zilei de azi - mâine nimic nu poate fi sigur: aveţi de-a face cu o nouă provocare: pe 1 martie, de la ora 18.00, la Palatul Culturii se joacă "O noapte furtunoasă - Renaşterea", după celebra creaţie a lui I. L Caragiale. Aflată în patrimoniul comediei româneşti, inovatoarea piesă are parte de o haină nouă, sub bagheta regizorala a lui Dan Tudor. În distribuţie - cunoscuţi actori ai teatrelor bucureştene: Dragoş Ionescu, Afrodita Androne, Tudorel Filimon, Orodel Olaru, Narisa Pintea, Florin Dobre. Nu cumva să uitaţi că joi, 2 martie, de la ora 18:00 – avem parte de un recital extraordinar susţinut de EDUARD KUNZ, la Sinagoga din Bistriţa. În program J. S. Bach * Das wohltemperierte Klavier book 1 n .1 C major and c minor

J. S. Bach - Busoni * Violin Partita No.2 în D minor, BWV 1004

L. w. Beethoven * Sonata Nr. 14 in C-sharp minor „Quasi una fantasia” * Sonata Nr. 2 ( Moonlight) * Piano Sonata Nr. 21 în C major, Op. 53 (Waldstein). Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, în parteneriat cu Societatea de Concerte Bistrița. 5585 vizualizari







