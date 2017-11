A crescut cantitatea de deșeuri colectate selectiv

10/11/2017 15:22:42 Ana ȘTEFĂNEL

ADI - Deșeuri a dispus ca de la 1 octombrie deșeurile să se colecteze selectiv în tot județul Bistrița-Năsăud. Veștile până acum sunt bune, cantitatea colectată fiind mai mare.

Vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a informat astăzi că a crescut cantitatea de deșeuri, odată cu colectarea selectivă pusă în aplicare de la 1 octombrie.

„Am trecut la un nivel superior odată cu această colectare selectivă. Sigur că am primit și criticile de rigoare, dar, cu toate acestea, față de luna septembrie când s-au colectat 107 tone deșeuri de fracție uscată, reciclabile, în luna octombrie, datorită acestei măsuri, am sărit la 158 tone. Sigur că mai e mult încă până la ceea ce ne dorim, dar am dorit să vă informez că tot efortul pe care îl facem nu se lasă așteptat și dacă vom continua în acest sens județul Bistrița-Năsăud va ajunge acolo unde ne dorim cu toții, la ape curate, faună, floră și evident, curățenie la un nivel mai înalt al județului Bistrița-Năsăud”, a declarat Ioan Țintean.

Colectarea selectivă a început în 1 octombrie 2017, iar bistrițenii au fost avertizați că dacă nu vor accepta noul mod de depozitare a deșeurilor vor fi amendați.