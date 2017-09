A făcut accident, a rănit o persoană, dar a fugit! Era beat 11/09/2017 13:45:18 ULTIMA ORA Șoferii din Bistrița-Năsăud conduc sub influența alcoolului tot mai des. Nu este prima dată în ultimele zile când unul dintre ei provoacă un accident, fuge de la fața locului, iar polițiștii descoperă că a consumat alcool. La data de 10 septembrie a.c., un tânăr de 22 ani din Josenii Bîrgăului, în timp ce conducea un autoturism pe DN17, prin localitate, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar și a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. Tânărul a fost identificat ulterior de polițiști. În urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, pasageră în autoturismul colizionat. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv în cazul tânărului de 22 ani. Cercetările continuă de Serviciul Rutier, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. *** La data de 10 septembrie a.c., un bărbat de 41 ani din Arcalia, în timp ce conducea un autoturism pe DJ172G, prin localitate a pierdut controlul acestuia, părăsind partea carosabilă și colizionând un stâlp. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. *** La aceeași dată, 10 septembrie a.c., un bărbat de 29 ani din Teaca, în timp ce conducea un autoturism pe DJ173, prin localitate, a pierdut controlul volanului intrând în coliziune cu un gard. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Cercetările continuă de Secția 1 Poliție Rurală Bistrița sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. *** Două persoane bănuite de furt, identificate de polițiști. La data de 08 septembrie a.c., în urma cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt, faptă înregistrată inițial cu autor necunoscut, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au identificat un tânăr de 19 ani din Maramureș, bănuit de comiterea faptei. Tânărul este cercetat pentru faptul că ar fi sustras din curtea unei locuințe de pe raza orașului Beclean o autoutilitară, în valoare de 6.000 euro. Autovehiculul în cauză a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. Cercetările continuă de Serviciul de Investigații Criminale. *** La data de 10 septembrie a.c., în cadrul cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt, polițiștii Postului de Poliție Josenii Bârgăului au identificat un bărbat de 51 ani din Mijlocenii Bîrgăului, bănuit de comiterea faptei. Bărbatul este cercetat pentru faptul că, la data de 29 august a.c., ar fi sustras o bicicletă de pe raza localității Josenii Bîrgăului. Cercetările continuă de Postul de Poliție Josenii Bârgăului. *** În acest sfârșit de săptămână, 42 de persoane au rămas fără permis de conducere, ca urmare a unor abateri la regimul rutier. În perioada 8-10 septembrie a.c., polițiștii de ordine publică și rutieră au acționat pe raza județului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere. Polițiștii rutieri au acționat pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere şi salvarea de vieţi, reducerea riscului rutier, precum şi sancţionarea celor care nu respectă regulile de circulaţie, punând în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. În urma activităţilor desfăşurate, la nivel județean, au fost aplicate 663 de sancţiuni contravenționale, majoritatea ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice în valoare de peste 198.000 lei. De asemenea, au fost reținute 42 de permise de conducere și au fost retrase 21 certificate de înmatriculare. Exemplificări: La data de 08 septembrie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au depistat în trafic un tânăr de 18 ani din Silivașul de Cîmpie, în timp ce conducea un autoturism pe DN16, prin localitate, fără a deține permis de conducere. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, pentru diverse abateri. *** La data de 09 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier au identificat în urma unui control în trafic un bărbat de 35 ani din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism prin localitate, aflându-se sub influența alcoolului. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. *** La aceeași dată, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au depistat în trafic un bărbat de 40 ani din Hodac, județul Mureș, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Sărățel, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. *** În noaptea de 09/10 septembrie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Beclean au identificat în urma unui control în trafic un bărbat de 28 ani din Lechința, în timp ce conducea un autoturism pe DJ151, prin localitatea Vermeș, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. *** La data de 10 septembrie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bîrgăului au depistat în trafic un tânăr de 23 ani din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism pe DJ172D, pe raza localității Prundu Bîrgăului, având dreptul de a conduce suspendat. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. IPJ BN 1837 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.