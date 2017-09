A scăpat de gratii, dar mătura îi va fi „prietenă” două luni de zile. Judecătorii au decis soarta polițistului-proxenet 11/09/2017 14:19:28 Bianca SARA ULTIMA ORA Alin Orșan, polițistul care a fost trimis în judecată anul acesta pentru proxenetism și-a primit pedeapsa, după mai puțin de jumătate de an de la debutul procesului. Acesta și-a recunoscut vinovăția și a fost condamnat la închisoare, cu suspendare însă. Judecătoria Bistrița s-a pronunțat în cazul lui Alin Orșan, polițistul care a fost trimis în judecată pentru proxenetism, în luna martie a acestui an. Agentul de la Prundu Bârgăului a fost condamnat la închisoare cu suspendare la finalul lunii trecute, după ce a avut parte de un proces simplificat, datorită faptului că și-a recunoscut vinovăția. „Condamnă pe inculpatul O.A.G, pentru comiterea infracțiunii de proxenetism (comisă în datele de 13.12.2016 și 14.12.2016, în modalitățile înlesnirii practicării prostituției de către martorul U.S.G., și obținerii de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către același martor) la pedeapsa de 2 ani de închisoare(...) dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisoarii aplicată inculpatului, și implicit a executării pedepsei accesorii, sens în care stabilește un termen de supraveghere de doi ani”, se arată în decizia Judecătoriei Bistrița. De asemenea, fostul polițist este obligat să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității publice – întreținere locuri de agrement, parcuri și drumuri, salubrizarea localității, activități în folosul unităților școlare, educative sau socio-culturale în cadrul Primăriei municipiului Bistrița. Reamintim faptul că Alin Orșan are 28 de ani, este din Bistrița și a fost angajat la IPJ Bistrița-Năsăud în anul 2012, activând din 2016 ca agent în cadrul Secției 2 de Poliție Rurală Prundu Bârgăului. Pentru a-și suplimenta veniturile, polițistul și-a pus apartamentul închiriat la dispoziție unor femei pentru practicarea prostituției. Agentul de poliție ar fi încasat câte 150 de lei pentru fiecare zi în care apartamentul său a fost transformat în bordel. Mai multe despre acest subiect puteți citi AICI. Surse Bistrițeanul.ro dezvăluiau la acea dată faptul că agentul a fost prins tocmai de un coleg, care locuia în blocul în care Alin Orșan amenajase un bordel. Acesta a fost ridicat în data de 15 ianuarie 2017, dimineața, chiar când se pregătea să meargă la muncă. Mai multe despre acest subiect puteți citi AICI. 2780 vizualizari









