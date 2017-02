A vrut fotografii artistice cu drona, dar s-a ales cu dosar penal! 13/02/2017 14:20:41 ULTIMA ORA Un tânăr bistrițean a participat la un eveniment în acest weekend în Bistrița. S-a folosit de o dronă pentru că a vrut poze artistice, dar, din păcate pentru el, nu deținea autorizație. Bistrițeanul s-a ales cu dosar penal. Un tânăr de 28 de ani din municipiul Bistriţa, a participat la acest sfârşit de săptămână la un eveniment şi a dorit să surprindă câteva instantanee de la înălţime, ridicând deasupra zonei unde avea loc evenimentul, o dronă. Din nefericire pentru acesta, exploatarea unui asemenea obiect, fără ca acesta să posede certificat de înmatriculare/identificare şi certificat/autorizaţie de navigabilitate, constituie infracţiune. Astfel, pe numele tânărului, jandarmii au întocmit actele de sesizare, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 1997, republicată, privind Codul Aerian Civil, art. 103, alin. 1, lit. a, care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Totodată, la acest sfârşit de săptămână jandarmii au mai aplicat pe raza judeţului sancţiuni în valoare totală de 4.600 de lei şi 9 avertismente scrise, pentru abateri de la legislaţia legală în vigoare privind normele de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Astfel, au fost constatate mai multe contravenţii, privind: adresarea de injurii, provocarea şi participarea la scandaluri, cerşetoria, consumul de băuturi alcoolice în spaţiul public neamenajat, dar şi atragerea unor persoane de sex opus, pentru întreţinerea de raporturi sexuale, cu scopul obţinerii de foloase materiale. Informaţii suplimentare: Toţi cei interesaţi de folosirea dronelor trebuie să cunoască şi prevederile legale în vigoare din acest domeniu de activitate. Astfel, conform legii se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte: a) exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede un certificat de înmatriculare/identificare şi un certificat/autorizaţie de navigabilitate ori documente echivalente; b) nerespectarea restricţiilor impuse prin reglementările specifice referitoare la zonele supuse servituţilor aeronautice sau prin avizele emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 78, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului; c) efectuarea de operaţiuni de transport aerian public fără deţinerea licenţei de operare şi/sau a certificatului de operator prevăzute la art. 50 alin. (1), dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului; d) inscripţionarea neconformă cu certificatul de înmatriculare/identificare sau suprimarea mărcilor de inscripţionare. (2) Fapta prevăzută la lit. a), săvârşită după refuzul eliberării certificatului de înmatriculare sau a certificatului de navigabilitate, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. De asemenea, în conformitate cu Hotărârea nr. 912 din 2010, pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate, dronele cu masa maximă de decolare mai mică sau egală cu 150 de kg pot fi operate dacă: a) dețin un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un certificat de înmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat; b) în cazul în care aeronava are o masă maximă la decolare mai mare de 15 kg, deține un permis de zbor național emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau un document de certificare tehnică echivalent emis de alt stat, recunoscut de Autoritatea Aeronautică Civilă Română; c) aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților.

Ordinul nu se aplică aeromodelelor și dronelor care cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 1 kg, atât timp cât: -sunt operate într-o zonă deschisă, fără construcții cu destinația de locuință; - sunt operate fără depășirea câmpului vizual al persoanei care asigură comanda aeronavei de la sol, dar nu mai mult de 150 m distanță pe orizontală și de 100 m distanță pe înălțime față de această persoană; - nu au montate pe ele aparatură pentru filmare sau transmisie de date. Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul IJJ BN







