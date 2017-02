Adevărul despre golirea lacului Colibița. Ce spun reprezentanții Apelor Române de la Cluj 15/02/2017 17:24:33 Bianca SARA ULTIMA ORA După ce în presa locală au circulat tot felul de informații cu privire la golirea lacului Colibița, reprezentanții Apelor Române de la Cluj lămuresc problema. Se pare că există în plan astfel de lucrări, însă deocamdată nu există bani pentru așa ceva. Un studiu depus la Agenția pentru Protecția Mediului de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa a scandalizat opinia publică. Asta pentru că, potrivit studiului, lacul Colibița ar urma să fie golit, consolidat și umplut din nou, operațiuni care ar urma să se întindă pe aproape un an. Cum localitatea cochetează cu titulatura de „stațiune”, aceste informații i-au băgat în sperieți pe cei care au în plan investiții în zonă, fie că este vorba despre privați sau autoritățile publice. Întrucât reprezentanții SGA Bistrița-Năsăud au negat pentru Bistrițeanul.ro faptul că s-ar pregăti astfel de lucrări, am cerut un punct de vedere și de la Administrația Bazinală Apă Someș-Tisa. Biroul de presă al instituției recunoaște existența unor studii și documente de pregătire. Mai exact, până acum a fost elaborată o documentație în fază de studiu de fezabilitate, care însă are menirea de a ajuta la atragerea de finanțări pentru aceste lucrări. „În această etapă, a cărei durată nu poate fi estimată de către instituția noastră, Studiul de Fezabilitate este promovat în vederea obținerii unei finanțări externe și se fac demersurile necesare obținerii avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, inclusiv pentru obținerea acordului de mediu. Urmează ca, după obținerea finanțării, să se treacă la elaborarea documentației tehnice, faza proiect tehnic, faza la care se vor stabili detaliile tehnice și tehnologice privind execuția lucrărilor și în care se va ține cont de toate cerințele rezultate în urma evaluării de mediu. Reiterăm faptul că în momentul actual este prematur să fie vehiculate în spațiul public diverse scenarii și că demersul nostru este orientat strict spre interesul cetățenilor”, explică Cristina Vădan, purtătoarea de cuvânt a Administrației Bazinale Apă Someș-Tisa. 5503 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.

 CAUTARE STIRILE DE AZI

Publicitate