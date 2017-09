Adrian Solcan, noul președinte TSD Bistrița

01/09/2017 13:09:36 Ana ȘTEFĂNEL

Fostul liberal Adrian Solcan a schimbat tabăra și a fost ales președinte al tinerilor social-democrați din Bistrița. Alegerile au avut loc ieri, participând peste o sută de persoane.

Adrian Solcan a fost votat noul președinte TSD Bistrița. Din patru candidați au rămas doi, iar votul a decis.

„O competiție cum nu a mai fost până acum la organizația municipală TSD Bistrița, care sper să restarteze această organizație!

Au fost 4 candidați, au rămas 2 și indiferent de rezultatul votului sper că după ziua de ieri organizația municipală va avea un nou început și va fi o echipă în adevăratul sens al cuvântului!

Am mare încredere în toți colegii mei, pentru că împreună ne dorim să dăm tendința și să modernizăm mentalități și locuri! Chiar și un tânăr profesionist și de caracter în plus în politică înseamnă o șansă în plus ca România să devină o țară puternică și demnă!