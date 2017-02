Au început înscrierile la „Școala Zero Waste”! Școala ta poate câștiga o tablă interactivă 13/02/2017 11:25:03 Social „Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologică și colectare selectivă destinat tuturor școlilor din învățământul primar și gimnazial din România. Perioada de desfășurare a competiției este 13 Martie - 12 Mai 2017. Începând cu 13 Februarie și până în 3 Martie toate școlile din România se pot înscrie în competiție. La cele patru ediții anterioare au participat 390 de școli din aproape toate județele țării și din București și peste 40.000 de elevi participanți direct în competiție. Proiectul „Școala Zero Waste” a fost desemnat cel mai bun proiect al anului 2016 în cadrul Galei Energy Globe Award Romania. Premiul cel mare este reprezentat de o tablă interactivă oferită de Continental Romania, partener al proiectului. Marii câștigătorii ai tablelor interactive puse în joc până acum sunt în 2016 Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget, Județul Timiș, în 2015 Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Roșiorii de Vede, Teleorman, în 2014 Școala Gimnazială Sf. Nicolae Târgu Jiu, Județul Gorj, iar în 2013 Școala Gimnazială Moșnița Nouă, Județul Timiș. Cei mai buni și implicați 5 elevi din primele 10 școli clasate vor participa la „Zero Waste Summer Camp”, tabără de educație ecologică organizată lângă Timișoara în a doua jumătate a lunii August 2017. Dintre acești elevi vor fi desemnați câștigătorii ediției 2017 a Concursului. Desfășurarea competiției este simplă. Școala care acumulează cele mai multe puncte este desemnată câștigătoare. Punctele se obțin din organizarea a cât mai multor acțiuni educaționale din lista oferită de organizatori și din colectarea selectivă a mai multor deșeuri reciclabile: hârtie/carton, aluminiu, plastic/pet și altele. Detalii suplimentare despre procedura de înscriere și desfășurarea concursului pot fi găsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff Romania – www.EcoStuff.ro sau pe pagina de Facebook - https://www.facebook.com/scoalazerowaste. Prin participarea în Școala Zero Waste elevii și profesorii direct implicați își vor îmbogăți bagajul de cunoștințe privind protecția mediului și conceptul „zero waste – fără deșeuri”, își vor dezvolta o atitudine responsabilă față de mediu și vor pune bazele unui sistem de educare și pregătire a celorlalți elevi și cadre didactice pentru a acționa într-un mod sustenabil în școală și comunitate. Aflat deja la a 5-a ediție, concursul susține și întărește obiceiul colectării selective începând cu vârsta la care copiii își formează valori și deprinderi pe care le vor avea tot restul vieții. Prin implicarea copiilor vom contribui indirect și la informarea și responsabilizarea membrilor familiilor. Toate companiile care doresc să se implice, să susțină educația ecologică în școli și să sprijine organizarea concursului prin acordarea de premii, sunt invitate să ia legătura cu organizatorii. Pentru mai multe informații: Email: scoalazerowaste@ecostuff.ro Site: http://www.ecostuff.ro

Pagina de Facebook: Școala Zero Waste







