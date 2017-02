Au început Zilele Culturale ale Liceului de Muzică „Tudor Jarda”! Concerte extraordinare azi şi mâine la Sinagogă 21/02/2017 09:07:30 Ioana BRADEA Cultură Atmosferă de sărbătoare, încă de ieri, pe holurile Liceului de Muzică „Tudor Jarda”, unde a fost organizat un inedit „coridor muzical”. Azi, de la ora 17:00, cei mai talentaţi elevi vor susţine un recital, la Sinagogă, iar mâine este rândul profesorilor să-şi demonstreze talentul. „Maestrul” - la Liceul de arte Corneliu Baba: „Coridorul muzical este prima dintre acţiunile prin care am decis să marcăm această sărbătoare. Practic, i-am invitat pe profesorii şi elevii celorlalte şcoli din oraş să asiste la orele noastre. La parter şi la etajul 1, toate orele se desfăşoară cu uşa deschisă, astfel încât cei interesaţi să poată participa la lecţiile la care doresc – lecţii de pian, de canto clasic, de vioară sau flaut...”, a explicat pentru Bistriţeanul.ro Raluca Mărginean, directoarea Liceului de Muzică „Tudor Jarda”. Zilele culturale ale Liceului „Tudor Jarda” se vor desfăşura în acest an între 20 şi 24 februarie, cadrele didactice şi elevii care frecventează aici cursurile liceului vocaţional pregătind pentru bistriţeni un program deosebit din care nu lipsesc concertele. Astăzi, de la ora 17:00, Sinagoga din Bistriţa va găzdui Concertul elevilor de la Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, iar mâine, în acelaşi loc, se va desfăşura şi Concertul profesorilor care predau în liceu, tot de la ora 17:00. Ansamblul de muzică tradiţională al Liceului de Muzică va fi, de asemenea, prezent într-o emisiune mâine seară, de la ora 19:00, la AS TV, a mai precizat Raluca Mărginean. Evenimentele sunt organizate de Liceul de muzică „Tudor Jarda” din Bistriţa, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Societatea de Concerte Bistriţa. Şi profesorii de la Liceul de Arte „Corneliu Baba” pregătesc joi, 23 februarie, de la ora 17:00, un eveniment cu totul deosebit. Este vorba despre o expoziţie intitulată „Maestrul” în care bistriţenii vor avea ocazia să admire lucrările profesorilor de arte plastice şi arhitectură din Bistriţa. Pe simezele galeriei de artă de la „Corneliu Baba” vor expune Marcel Lupşe, Adina Mocanu, Macedon Retegan, Mircea Mocanu, Marian Coman, Radu Hangan, Paul Gal Târziu, Alexandru Şerban, Ioan Runcan, George Ilişiu, Flaviu Ştir, Andrei Popescu, Cristina Trif, Oana Cârlig, Adrian Puţura, Loredana Chiş şi Petre Baciu. 1846 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.