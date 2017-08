Aventurile tenorului Ștefan Pop în lumea operei: „Îmi doream să câștig 10.000 de euro pentru a-i cumpăra tatălui meu un tractor” 22/08/2017 16:22:59 Bianca SARA Portrete Într-un interviu, tenorul bistrițean Ștefan Pop a vorbit despre începuturile sale în lumea operei. Acesta a mărturisit că a participat la „Operalia”, unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de profil, pentru că își dorea cei 10.000 de euro pentru a-i cumpăra tatălui său un… tractor. La cei 30 de ani ai săi, Ștefan Pop a reușit să-și construiască o carieră internațională în lumea operei, la care mulți tenori doar visează. Deja are 7 ani de când urcă pe cele mai importante scene ale lumii. Tenorul a cântat alături de nume celebre din domeniu, precum Angela Gheorghiu, Patrizia Ciofi, Mariella Devia, Edita Gruberova, Placido Domingo, Leo Ucci, Jose Cura, Thomas Hampson sau Erwin Schrott. După ce în ultimii 7 ani și-a petrecut toate verile pe scenă sau repetând, anul acesta tenorul și-a permis să ia o pauză, pauză pe care a petrecut-o în orașul său natal Bistrița, unde a și susținut un concert în seara de debut a Târgului Mare al Bistriței. Într-un interviu acordat portalului jurnaldesoprană.ro, acesta vorbește fără perdea despre cum a ajuns în această horă fascinantă a muzicii. Acesta nu a făcut niciodată un secret din faptul că se trage dintr-o familie simplă, de agricultori, mărturisind cu alte ocazii că atunci când era copil își petrecea verile la oi, unde le cânta mioarelor. „Eu nu am mers la aceste concursuri cu gândul de a câștiga marele premiu. Nu-mi dădeam nici măcar șansa de a ajunge până în finală. Tot ce-mi doream era să câștig aproximativ 10.000 de euro pentru a-i cumpăra tatălui meu un tractor. Poate părea banal, dar este ceva ce mi-a dat o energie incredibilă”, a povestit tenorul pentru jurnaldesoprană.ro, referindu-se la „Operalia”, primul și unul dintre cele mai importante concursuri de canto pe care l-a câștigat când avea doar 23 de ani. Acesta a mai recunoscut că înainte de a deveni celebru a cântat și la nunți, preț de 7 ani. Tenorul spune că această experiență, de care mulți se rușinează, a fost un atuu pentru el, pentru că a făcut ca emoțiile distructive să dispară. Ce ar face tenorul Ștefan Pop dacă nu ar mai putea cânta? Ei bine, s-ar apuca de agricultură… „Nu trebuie să uităm că suntem oameni normali, până la urmă. Pe mine, acest lucru mă ține cu picioarele pe pământ. Dacă, prin absurd, de mâine nu aș mai putea cânta nici operă și nu m-aș putea întoarce nici la folclor, m-aș apuca de agricultură, pentru că eu consider că nimic nu este mai liniștitor și mai încărcător decât natura. Omul a fost creat în mijlocul naturii”, a explicat tenorul. 2129 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.