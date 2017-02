BILANŢ al Serviciului de Ambulanţă Bistriţa-Năsăud. Prioritatea absolută în 2017: 01/02/2017 16:13:08 Ioana BRADEA Social Serviciul de Ambulanţă Judeţean a făcut public raportul pentru activitate pe 2016, dar şi priorităţile anului 2017. Au fost înregistrate aproape 59.000 de apeluri cu caracter medical la 112, o creștere cu 6,32% faţă de anul 2015. Care este prioritatea absolută pentru 2017: 58.261 apeluri cu caracter medical au fost înregistrate prin sistemul SNAUU 112, anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,32% faţă de anul 2015, iar analiza asupra evoluției numărului de apeluri pe mai mulți ani scoate la iveală o tendință de creștere continuă. Media zilnică, calculată pe baza numărului total de apeluri, relevă că media solicitărilor pe 24 ore a fost de 159,61. Acest fapt reprezintă o medie de 79,80 apeluri/tură de 12h. Din volumul total de solicitări, echipajele ambulanței au deservit 39.629 cazuri (67,40%) restul au fost fie alocate echipajelor SMURD, fie au fost sfaturi medicale sau reveniri şi informări. Procentul de răspuns sub 20 sec. la apelurile intrate, indicator important de calitate al activității personalului din dispecerat, a fost de 99,35%, conform datelor puse la dispoziție de 112 BN. În ceea ce privește echipajele operative, media a fost de minim 9 echipaje operative/judeţ/tură compus din minim 8 EMU-A în staţii/substaţii/puncte de lucru și 1 echipaj ECU. În anul 2016, unitatea a putut asigura activitate de urgență la nivel de echipaj cu medic doar 7 ore/zi, în zilele lucrătoare, în compartimentul de urgență activând doar un singur medic. În schimb s-a asigurat continuitate la echipajele ECU (ACD), existând echipaj în activitate 24 ore din 24. Analizând distribuția tipurilor de solicitări, se constată că din totalul de 39.629 misiuni derulate în 2016 de SAJ BN (+6,00% față de anul 2015): 27.789 (70,12%) au fost misiuni de urgenţă şi transport medical asistat, înregistrânduse o creștere de 3.41% față de anul 2015.

1.863 (4,70%) au fost consultații la domiciliu, înregistrându-se o creștere de 24.58% față de anul 2015.

9.089 (22,93%) au fost solicitări de transport sanitar neasistat, dializă şi transport produse biologice, înregistrându-se o creștere de 8.90% față de anul 2015. Distribuţia misiunilor pe coduri de urgenţă - se observă că majoritatea cazurilor înregistrate au fost de cod galben: a. cod roșu 3.414 misiuni (8,61%) b. cod galben 19.691 misiuni (49,68%) c. cod verde 1.721 misiuni (4,34%) d. cod albastru (transferuri, tr. sanitar neasistat, tr. produse biologice etc.) 14.803 misiuni (37,35%) Dr. Annabella Muzsi, manager general al SAJ Bistriţa-Năsăud, a dezvăluit în bilanţul instituţiei şi care sunt principalele direcţii de acţiune pentru 2017 şi care se referă la: Prioritatea absolută este reprezentată de continuarea acțiunilor demarate în vederea îmbunătățirii resurselor de personal, la toate categoriile de angajaţi, pentru că asigurarea unei activități calitativ superioare necesită în primul rând asigurarea resursei umane;

Asigurarea unei activități fără perturbări, cu resursele avute la dispoziție;

Continuarea îmbunătățirii sistemului integrat de urgență la nivelul județean și local;

Perfecționarea managementului situațiilor de urgență medicale la nivel județean prin creșterea continuă a calității actului medical.







