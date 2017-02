BISTRIŢA, TE IUBESC: Dincolo de Romeo şi Julieta – pasiune, multă răbdare şi elevii extraordinari din clasa a XI-a A (CNAM) 07/02/2017 17:09:26 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Mai ales acum, când mulţi se plâng că “tinerii din ziua de azi” nu mai fac şi dreg ca pe vremuri – este o încântare şi o adevărată onoare să-i întâlneşti pe liceenii din a XI-a A şi să descoperi că merg împreună la filme, au curajul să-şi pună întrebări şi au curiozitatea de a descoperi răspunsuri... Au câştigat, nu demult, marele premiu la concursul de film pentru amatori „Shakespeare Through My Eyes”, organizat de British Council Iași, cu filmul „Dincolo de Romeo şi Julieta”, totul pornind de la propunerea profesoarei lor de engleză – Karina Ciuruş: „Am început să facem un film fără să știm cum se face... Ne-am jucat de-a filmul și a ieșit ceva... Ideea de scenariu are la bază tehnica povestirii în povestire. Tot filmul a fost făcut numai de copii. E meritul lor. Avem copii grozavi, care un pic trebuie puși pe direcție și apoi se descurcă de minune...” a povestit Karina Ciuruş pentru CNAMonline. S-a filmat la Sinagogă, în Biserica “Sfinţii Trei Ierarhi” de pe Odobescu, în cabinetul de filosofie al Colegiului “Andrei Mureşanu”, în parc, la restaurantul „Rapsodia”, la Sinagogă sau la unul dintre copii acasă iar recuzita a fost închiriată cu ajutorul unor sponsori sau chiar al elevilor care au contribuit cu o parte din bani. “M-am ocupat de mult timp de editare, aveam ceva experienţă în domeniu, dar niciodată până acum n-am aplicat-o într-un scurt metraj. Am muncit la montaj aproape o săptămână. Probabil nu mi-ar fi luat atât de mult, dacă aş fi avut ideea finală în cap de la început, dar m-am jucat destul de mult cu materialul pe care îl aveam şi totul s-a prelungit pe mai multe zile. Ca să faci montaj este nevoie doar de iniţiativă şi răbdare... Şi da, ajută şi să fii mai mult sau mai puţin cinefil...”, a povestit pentru Bistriţeanul.ro Andrei Cotul care s-a ocupat de montajul filmului. Andrei Cotul a recunoscut că se va ocupa şi în viitor de film-making, fără să-şi imagineze totuşi o carieră în asta: “Este de viitor, şi nu mă sperie că ar fi complicat, dar nu mă prea văd făcând asta pe viitor. Iniţial am vrut să merg la Litere, dar încă nu sunt prea sigur. Aş avea la dispoziţie o gamă destul de largă de opţiuni, începând cu domeniul economic până la informatică. Am foarte mare noroc cu părinţii, pentru că mă susţin, orice aş alege. Da, a fost o perioadă în şi-ar fi dorit să merg la Medicină, dar asta sigur nu se va întâmpla”, a recunoscut Andrei Cotul. “A fost o groază de material filmat, am mai dat şi eu idei cum să se filmeze unele cadre, dar de filmarea efectivă s-a ocupat Patric Ban şi Maria Leşan – câteva scene. Au fost zile în care am stat şi câte 4-5 ore. Am folosit un DSLR, făcut nu neaparat pentru filmări, dar în final ne-am descurcat cu ce am avut. Unele cadre au fost filmate şi de câte 10 ori, s-a adunat destul de mult până la final...” a mai explicat Andrei Cotul pentru Bistriţeanul.ro. Dincolo de marele premiu – un aparat foto DSLR Canon EOS 700D (18MP / obiectiv EF-S 18-55mm) – care va fi folosit şi pe viitor în proiecte similare de elevii clasei a XI-a A – Andrei Cotul a mărturisit că şi-a dat seama că se poate descurca şi cu proiecte mai ample: “Am mai descoperit unele chestii pentru editing, şi, probabil cel mai important este că m-am distrat pe tot parcursul proiectului...” a mai spus Andrei Cotul. În succesul documentarului Dincolo de Romeo şi Julieta au fost implicaţi Maria Carmen Leşan (regie şi scenariu), Andrei Cotul (montaj), Patric Ban (operator imagine), iar din distribuţie fac parte Dan Cîmpan, Alin Rus, Bianca Rus, Alexandra Bogdan, Petra Beserman, Murgu Paul, Andrada Zagrai, Dana Falub (personaje), Diana Mărăndel, Diana Nechita, Octavia Ungur, Andreea Chiorean, Ana-Maria Vîrvăruţi, Oana Varvari, Adina Bojor, Lavinia Bora, Andrei Sara, Iulia Furnea, Alexandra Matei, Diana Dedean, Ioana Filipaş (figuranţi). Voice over: Andrei Benţa (CNLR). – va urma – 410 vizualizari







