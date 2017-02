Beți sau fără drept de a circula, au urcat la volan nestingheriți! Asta, până s-au întâlnit cu polițiștii 24/02/2017 15:12:00 ULTIMA ORA Mai multe persoane au fost depistate în trafic de polițiștii de la Biroul Rutier. Fie că nu dețineau dreptul de a conduce, fie că erau sub influența băuturilor alcoolice, aceștia și-au primit pedeapsa. La data de 23 februarie, în cadrul unei acțiuni la regimul rutier, pe raza localități Bistrița, polițiștii Biroului Rutier au depistat în trafic o tânără, de 25 ani, din Șieu-Măgheruș, în timp ce conducea un autoturism, având autorizația de circulație provizorie expirată. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul neînmatriculat. *** La aceeași dată, polițiștii Biroului Rutier au identificat în trafic un bărbat, de 45 ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din localitate, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de Biroul Rutier, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului. *** La data de 24 februarie, un bărbat, de 32 ani, din Bistrița, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității, a pierdut controlul acestuia și a colizionat un gard, în afara părții carosabile, rezultând avarierea autoturismului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate două mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de Biroul Rutier. *** La data de 24 februarie a.c., polițiștii Biroului de Ordine Publică au identificat în trafic un tânăr, de 23 ani, din Bistrița, în timp ce conducea, pe raza localității, un autoturism cu numerele de circulație provizorie expirate. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere a unui autovehicul neînmatriculat. IPJ BN 666 vizualizari







