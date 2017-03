Bistrița-Năsăud - locul 3 în programe accesate prin PNDL! 01/03/2017 14:20:03 Raluca NECHITI Economic Vicepremierul Sevil Shhaideh a ținut să îl felicite pe președintele CJ pentru implicare, județul nostru fiind pe locul trei în țară - în topul proiectelor accesate prin PNDL. Vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltării Regionale și coordonatorul Proiectului Național de Dezvoltare Locală a ținut să îl felicite pe președintele Consilului Județean, Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, într-o conferință de presă pentru implicarea și perseverența cu care a reușit să acceseze fonduri prin PNDL. „Dacă alte județe nu au proiecte comparativ cu județul dumneavoastră, țin să-l felicit pe domnul președinte c-a reușit și în perioada anterioară, dar și acum are aceeași strategie - de a sprijini toate unitățile administrativ teritoriale. Banii se duc pe proiecte, alocările finaciare sunt pe proiecte, pe proiecte serioase cu indicatorii tehnico-economici aprobați și pe priorități, astfel încât să consumăm și fonduri europene, dar și bugetul de stat cu chibzuință”, a precizat vicepremierul Sevil Shhaideh. La rândul său, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, spune că județul nostru se află în Top 3 al județelor din România ca și fonduri și proiecte accesate prin PNDL. „Vorbim per ansamblu, de proiecte, filozofia alocării fondurilor s-a schimbat fundamental. Cetățenii din Bistrița-Năsăud pot fi fericiți că au cei mai buni primari din România, sunt pe primele locuri la accesarea de fonduri europene, la PNDL și sunt pe primele locuri în multe alte tipuri de clasamente care se realizează din punct de vedere administrativ. Nu vreau să-mi aduc laude mie, dar am reușit ca împreună cu ei din 2012, să lăsăm politica la poarta Consiliului Județean și să discutăm concret, colegial, administrativ despre problemele comunităților și modul în care le gestionam”, a spus președintele CJ. Până în toamna anului 2015, în Bistrița-Năsăud 50 de primării din județ au reușit să acceseze fonduri prin PNDL pentru 111 proiecte. 2207 vizualizari







