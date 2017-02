Bistrița-Năsăud, o nouă destinație turistică în România după prezența la Târgul Național de Turism!

19/02/2017 15:00:31 Ana ȘTEFĂNEL

O apariție nouă în cadrul Târgului Național de Turism al României, standul județului Bistrița-Năsăud a fost o pată de culoare și de veselie la Romexpo. Contele Dracula prezent cu domnițele sale, Virginia Linul cu ale ei minuni și Produs în Bistrița-Năsăud pentru pofticioși, standul județului s-a făcut remarcat.

«Ultima zi la Târgul de Turism al României! Interesul pentru Bistrița-Năsăud rămâne la fel de mare, avem unul dintre cele vizitate standuri. Colibița, Ținutul Contelui Dracula, cetatea Bistriței și Parcul Național Munții Rodnei rămân în topul celor mai căutate destinații turistice din județ», spun reprezentanții Asociației de Promovare a Turismului «Turist în Bistrița-Năsăud» pe pagina de Facebook.

Bistrița-Năsăud a venit cu o ofertă nouă în cadrul târgului de turism, județul fiind aproape necunoscut până acum pentru turiști. Cu un potențial imens, dar în mare parte neexploatat, județul există de acum pe harta destinațiilor turistice. Asociația de Promovare a Turismului «Turism în Bistrița-Năsăud», partener în cadrul acestui demers, propune o destinație nouă pentru România, destinație marcată de brandul Dracula.

După ani întregi în care Branul și-a asumat imaginea contelui Dracula, Bistrița-Năsăud a venit cu un alt unghi al poveștii, aceea spusă chiar de către autorul cărții, Bram Stoker. Probabil tocmai de aceea, cele mai căutate materiale din cadrul standului județului nostru au fost pașaportul de călătorie în Ținutul Contelui Dracula și harta. Pașapoartele s-au epuizat în totalitate, turiștii apreciind creativitatea.

Asociația de Promovare a Turismului «Turism în Bistrița-Năsăud» a încercat să-i facă pe oameni să se împrietenească cu brandul Dracula ani de-a rândul, acesta fiind și scopul Festivalului Usturoiului, iar rezultatele s-ar putea să apară cât de curând.

«Standul județului Bistrița-Năsăud a fost printre cele mai apreciate şi vizitate la ediția din acest an a Târgului Național de Turism al României. "Se vede că ați muncit mult și v-ați pregatit serios" - ne-a zis unul dintre vizitatori și acesta a fost cel mai frumos şi emoționant compliment pe care l-am primit. Până acum nu am fost o destinație turistică pentru că, modești şi poate nepregătiți suficient pentru turism, am stat acasă și prea puțini au ajuns să ne descopere, mai mult în trecere către alte destinații turistice, mai bine promovate. Ne-am dus acum mai aproape de operatorii din turism și de turiști și i-am provocat să Descopere Bistrița-Năsăud. Prezența într-un astfel de eveniment ne pune pe harta turistică a țării. Suntem aici și vă așteptăm în Bistrița-Năsăud! O destinație turistică nouă și tocmai aici stă astăzi succesul nostru în turism. O destinație turistică nouă în România! Inclusiv o poveste nouă pe tema Dracula! Povestea adevărată dacă vrei cu adevărat să mergi pe urmele temutului conte prin Transilvania!», sunt ultimele impresii relatate pe pagina de Facebook a Asociației.

La standul județului nostru au fost prezenți dansatorii Ansamblului Profesionist Dor Românesc, Virginia Linul a cântat pentru toți cei aflați în trecere pe la târg, domnițele și-au împletit cosițele pentru întâlnirea cu Contele, iar veselia a fost la ea acasă.

Târgul Național de Turism al României a întrunit zeci de destinații turistice din toată țara, fiecare zonă fiind prezentă cu oferte. Bistrița-Năsăud nu a fost trecută cu vederea, pasul către o nouă destinație turistică în România fiind făcut cu această ocazie.