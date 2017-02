Bistrițeanca Aneta Sîngeorzan revine în televiziune! 22/02/2017 12:33:54 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA După 8 ani în care nu s-a despărțit de postul Realitatea TV, ea fiind și producătorul general la Bistrița, Aneta Sîngeorzan a demisionat în vara anului trecut și a ieșit din televiziune. Astăzi, și-a anunțat revenirea pe micile ecrane pe Facebook. După 8 ani de Realitatea TV, bistrițeanca Aneta Sîngeorzan și-a anunțat demisia public în 30 iunie 2016. „Astăzi mă despart de Realitatea TV, prima mea dragoste, încheind cel mai frumos capitol din viaţa mea profesională de până acum. A fost o decizie pe care am luat-o foarte greu, cu apăsare şi pe care am amânat-o cât mai mult posibil”, anunța ea vara trecută pe pagina de Facebook. După 6 luni de pauză, Aneta Sîngeorzan își anunță întoarcerea în televiziune. Ea va fi prezentă la postul de televiziune B1 TV și nu la Realitatea TV, așa cum a obișnuit. „Mă întorc în televiziune. După mai bine de jumătate de an de pauză, revin pe micile ecrane. Sunt onorată să fac parte, de câteva zile, din colectivul B1 TV. Vă aştept în weekend, în special pe cei care, în toată această perioadă, nu m-aţi uitat şi mi-aţi trimis zeci de mesaje de «come back»”, le-a transmis jurnalista prietenilor săi virtuali acum puțin timp. Cariera Anetei Sîngeorzan a început la Realitatea TV Bistrița, de unde a plecat la București, la același post de televiziune. A fost reporter, a prezentat știrile și timp de trei a realizat matinalele alături de Cătălin Fumuru și Dorin Chioțea. Foto: Facebook Aneta Sîngeorzan 1961 vizualizari







