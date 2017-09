Bistrițeanul Tibi Ușeriu se ia la trântă cu Alpii. După 81 de kilometri, sportivul a abandonat 11/09/2017 09:18:14 Bianca SARA Sport UPDATE: Bistrițeanul Tibi Ușeriu a participat pentru a treia oară la Tor Des Geants, unul dintre cele mai solicitante ultramaratoane din lume, care se desfășoară în Alpi. Starea de sănătate i-a dat atletului bătăi de cap încă de la începutul competiției. Acesta a fost nevoit să abandoneze după doar 81 de km. Tibi Ușeriu își încearcă norocul și limitele pentru a treia oară la Tor Des Geants, o teribilă competiție care are loc an de an în Alpi și care presupune parcurgerea a 330 de kilometri în 150 de ore. Sportivul a mai participat de două ori la acest ultramaraton, anul trecut organizatorii renunțând la competiție chiar în mijlocul acesteia, din cauza condițiilor meteo, care ar fi putut pune în pericol sănătatea și chiar viața concurenților. Acesta nu a reușit nici prima dată să finalizeze cursa. Pe lângă pregătirea de alpinist solicitată de această competiție pe care Tibi nu o are, bistrițeanul mai are de înfruntat o dificultate: starea de sănătate precară. Sportivul a pornit în cursă răcit cobză, după cum anunță pe Facebook chiar asociația pe care o administrează: „Tibi al nostru a plecat azi în al 12-lea ceas al amiezii în marea lui aventură Tor Des Geants răcit cobză, dar cu speranța că acum, la a treia încercare, va finaliza cu bine această piatră de hotar din cariera lui de alergător de anduranță. Sperăm că a pornit bine. Adică a făcut primii 27 de pași”, au precizat reprezentanții Tășuleasa Social pe Facebook. Tibi Ușeriu este singurul român și est-european care a câștigat 6633 Arctic Ultra și singurul din istoria competiției care a câștigat-o de două ori consecutiv. Cursa se desfășoară la Cercul Polar și presupune parcurgerea a 563 de kilometri. Această distanță trebuie parcursă în 180 de ore, pe temperaturi care ajung și la -60 de grade și pe un vânt care poate trece și de 200 de km/h. UPDATE: Tibi Ușeriu a reușit să parcurgă de ieri până astăzi 81 de kilometri, cu o viteză de trei kilometri pe oră, după care a abandonat cursa, potrivit site-ului organizatorilor. Este pentru a treia oară când sportivul abandonează cursa desfășurată în Alpi. E posibil ca răceala cu care a pornit la drum să îi fi venit de hac sportivului și să-l fi obligat să abandoneze cursa. Mai multe despre acest subiect: Zâmbetul îngheţat al campionului. Printr-un miracol, inexplicabil.. Un sportiv bistrițean care a uimit întreaga țară se „spovedește” într-o carte răscolitoare, la care lucrează de 4 ani Ultramaratonistul Tibi Ușeriu conduce o mașină de 72.000 de euro, proaspăt scoasă din fabrică FOTO - Tibi Ușeriu s-a întors acasă: „Cel mai dificil a fost startul, când mi-am dat seama ce mă va aștepta în următorii kilometri” 3148 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.