Bistrițenii sunt harnici! Bistrița-Năsăud are puțini șomeri, iar rata șomajului la nivel de țară este cea mai mică din ultimele decenii 02/03/2017 15:29:46 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Institutul Național de Statistică a publicat astăzi datele privind rata șomajului în ianuarie 2017. Cifra este cea mai mică din ultimii ani, 5,4%. Bistrița-Năsăud este sub media națională, semn că oamenii din județul nostru se numără, în mare parte, printre populația activă a României. 5,4% este rata șomajului în România pentru luna ianuarie 2017. Procentul este în scădere, în ianuarie 2016 fiind ceva mai mare, 6,4%. Conform Institutului Național de Statistică, numărul de șomeri români a scăzut față de decembrie 2016, ajungând de la 493.034 șomeri la 487.904. În Bistrița-Năsăud situația este mai bună față de alte județe din țară. Conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, rata cea mai mare de șomaj se înregistrează în județele Vaslui și Teleorman, cu 11,5%, respectiv 10,1%. În județul nostru, datele sunt actualizate până în decembrie 2016, iar rata șomajului înregistrată în ultima lună din an este departe de cele prezentate anterior, chiar dacă în lunile anului 2016 numărul de șomeri a crescut. Conform AJOFM Bistrița-Năsăud, „la finele lunii decembrie 2016 numărul total de șomeri înregistrați la AJOFM Bistrița-Năsăud este de 4.857 persoane, în creştere cu 380 persoane față de luna precedentă și în creştere cu 162 persoane față de aceeași lună a anului anterior. Dintre aceștia 2.421 sunt șomeri indemnizați, în creştere cu 366 față de luna precedentă și 2.436 șomeri care nu beneficiază de indemnizație, în creştere cu 14 persoane față de luna noiembrie”. Dintre aceștia, cei mai mulți au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani și nu au studii superioare. În luna ianuarie 2016 rata șomajului în Bistrița-Năsăud era de 3,06%, iar până la finalul anului, în decembrie, a ajuns la 3,60% după creșteri și scăderi repetate. 409 vizualizari







