Câți turiști au vizitat județul Bistrița-Năsăud în acest an 03/11/2017 15:22:31 Ana ȘERBAN Turism Numărul celor care au vizitat județul Bistrița-Năsăud a ajuns în luna august la 75.208 de turiști. Cei mai mulți străini care ne vizitează preferă municipiul Bistrița, precum și zonele montane. În primele opt luni ale acestui an județul Bistrița-Năsăud a găzduit un număr de 75.208 de turiști dintre care 51.757 au preferat să se cazeze la hoteluri. Numai în luna august a acestui an, 16.003 turiști au vizitat județul nostru, dintre care 73,2% s-au cazat la hoteluri, 21,9% la pensiuni și 5,8 au ales alte locuri de cazare. Cei peste 16 mii de străini care au ajuns în august au ocupat spațiile de cazare din județ în proporție de 37%, cu 4,1% mai mult decât în luna precedentă, însă cu patru procente mai puțin decât aceiași lună a anului trecut. Municipiul Bistrița a fost atracția preferată a celor mai mulți turiști care au venit în luna a opta a anului, 9.561 sosind în oraș, după care urmează zonele montane unde au ajuns 3.572 de străini, iar 2.870 au preferat alte zone din județ. În medie, în luna august turiștii au petrecut în Bistrița-Năsăud 2,2 zile, cu 0,1 zile mai puțin decât în luna iulie. Datele menționate mai sus sunt incluse în Buletinul Statistic Lunar pentru luna august 2017 a Direcției Regionale de Statistică Bistrița-Năsăud. Sursa foto: Arhivă 2933 vizualizari









