Călătoresc sute de kilometri săptămânal ca să ajungă la cursurile Școlii de Balet Ovidiu Danci 19/02/2017 11:40:17 Ana ȘTEFĂNEL ULTIMA ORA Școala de Balet Ovidiu Danci deschide în curând al treilea studio, cel de la Maieru. Sute de copii urmează cursurile școlii, iar unii dintre aceștia fac mari sacrificii. Acesta este și cazul Mariei și al Cezarei, care parcurg în fiecare săptămână 300 de kilometri ca să ajungă la orele de balet și gimnastică ritmică. Cezara vine chiar din alt județ. Școala de Balet Ovidiu Danci a avut o ascensiune rapidă în județul Bistrița-Năsăud, iar părinții fac eforturi mari ca micuții să aibă posibilitatea să frecventeze orele. Unii fac eforturi mai mici, alții mai mari, dar cert este că în 5 martie va avea loc deschiderea celui de al treilea studio al școlii, la Maieru. Acum, cursurile au loc în Bistrița și la studioul din Prundu Bârgăului. Cu ajutorul profesoarelor Mălina Varga și Laura Boldor, dar și cu restul echipei sale, Ovidiu Danci reușește să facă din școala de balet un loc primitor și organizat. Tocmai acesta este motivul pentru care micuța Cezara Podar vine în fiecare sâmbătă chiar din Turda, dar cei 300 de kilometri nu i se par prea mulți pentru visurile ei. „O balerină este blândă, are încredere în ea, se poartă foarte frumos cu ceilalți, e fragilă și sensibilă, frumoasă și bună la suflet", descrie Cezara. Chiar dacă este doar un copil știe că ceea ce face se poate transforma într-o carieră și spune că vrea să ajungă departe. Când dansează, micuța Cezara spune că simte că „îi cresc flori din stomac", atât de bine se simte pe scenă. Părinții ei o susțin necondiționat și în baza prieteniei de mulți ani pe care o au cu Ovidiu Danci au decis să cei 300 de kilometri nu trebuie să îi oprească. Maria Dragotă este o altă cursantă a Școlii de Balet Ovidiu Danci și are doar trei ani. De aproape jumătate de an ea parcurge săptămânal 280 de kilometri, fiind nelipsită de la cursuri, chiar dacă locuiește în localitatea Șanț. Profesorul ei, Ovidiu Danci, spune că, dacă intervine ceva și Maria nu ajunge în ziua cursului, este prezentă în fiecare vineri la recuperări. Al treilea studio al școlii de balet, care se va deschide în 5 martie în Maieru, va da posibilitatea și altor copii să frecventeze cursurile, acesta fiind și scopul balerinului Ovidiu Danci încă de când a deschis școala: să dea posibilitatea cât mai multor copii să aibă acces la cursuri pentru a-i ajuta să crească frumos.







