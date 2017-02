CE trebuie să ştii despre Ordonanţa de Urgenţă Nr 13, împotriva căreia sute de mii de români au ieşit în stradă

03/02/2017 14:37:07

Constat că unul din laitmotivele celor deranjați de proteste este că majoritatea protestatarilor NU cunosc conținutul ordonanțelor. Pentru că îi cunosc și îi respect pe mulți dintre protestatari și mă simt jignită să fiu catalogată drept „spalată pe creier” fac o solicitare către Bistriteanul.ro:

„Constat că unul din laitmotivele celor deranjați de proteste este că majoritatea protestatarilor NU cunosc conținutul ordonanțelor. Pentru că îi cunosc și îi respect pe mulți dintre protestatari și mă simt jignită să fiu catalogată drept «spalată pe creier» solicit Bistriteanul.ro să publice integral OUG 13 și integral avertizările emise de specialiștii în drept penal de la Universitățile de Drept din RO - probabil răuvoitori și spălați la rândul lor pe creier, nu?!”, scrie Ana Dragu pe pagina sa de Facebook.

Prin urmare, aveţi mai jos textul OUG 13, dar şi câteva opinii şi reacţii la adresa acesteia:

OUG 13/2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Ordonanța de urgență nr. 13/2017

Art. I

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:



1. Alineatul (3) al articolului 269 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Favorizarea savarsita de un membru al familiei sau afin pana la gradul II nu se pedepseste.”



2. Dupa alineatul (3) al articolului 269 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.”



3. Articolul 297 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Abuzul in serviciu Art. 297

(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiinta, indeplineste un act prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului sau nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 lei ori o vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevazute si garantate de legile in vigoare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Fapta functionarului public care, in exercitarea serviciului, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.”



4. Articolul 298 se abroga.



5. Alineatul (1) al articolului 301 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obtinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."



6. Alineatul (1) al articolului 308 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Dispozitiile art. 289-292, 295, 297, 299, 300 si 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice.”



7. Alineatul (1) al articolului 336 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 336

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.”



8. Dupa articolul 336 se introduce un nou articol, articolul 336^1, cu urmatorul cuprins:

„ Consumul de alcool sau de alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie Art. 336^1

(1) Fapta conducatorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.”



Art. II

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:



1. Alineatul (5) al articolului 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) In caz de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal, in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza intai, lit. e), f) - cu exceptia prescriptiei, i) si j), in caz de incetare a procesului penal ca urmare a retragerii plangerii prealabile, precum si in cazul prevazut de art. 486 alin. (2), instanta lasa nesolutionata actiunea civila.”



2. Alineatul (2) al articolului 215^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror, prin ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea masurii sau au aparut temeiuri noi care sa justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputand sa depaseasca 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.”



3. Dupa alineatul (2) al articolului 290 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Denuntul se depune la organul de urmarire penala competent in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei prevazute de legea penala.”



4. Dupa alineatul (1) al articolului 557 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

„(1^1) Odata cu inmanarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunostinta, sub semnatura, in scris, dreptul prevazut de art. 466 alin. (1), iar in cazul in care persoana nu poate ori refuza sa semneze, se va incheia un proces-verbal”.



Art. III

(1) Judecatorul delegat cu executarile penale va sesiza instanta competenta pentru a se stabili incidenta art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgenta, la intrarea in vigoare a art. I, pentru cauzele in care s-au aplicat pedepse sau masuri privative de libertate.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I, care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.

(4) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.



****

Mai jos aveţi şi câteva reacţii ale unor specialişti:

Facultatea de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara condamna „cu fermitate” adoptarea Ordonantei de urgenta pentru modificarea codurilor penal si de procedura penala, anunta universitatea, intr-un comunicat remis HotNews.ro.



„Guvernul Romaniei a ales sa utilizeze in interes individual si de grup prerogativele pe care le-a primit pentru gestionarea treburilor publice, in considerarea interesului general”, acuza universitatea.



„Mediul academic este dator, prin specialistii sai, sa ia pozitie fata de problemele sociale ale comunitatii din care face parte. Suntem in fata unei incercari pentru societatea noastra, iar punctul de vedere exprimat este extrem de pertinent. Sper ca demersul lor sa aiba ecou si printre alti reprezentanti ai scolii romanesti de Drept”, afirma rectorul Universitatii de Vest din Timisoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Iata mai jos comunicatul UVT:

„In calitate de responsabili cu educatia juridica a tinerilor nostri, dezavuam categoric deturnarea acestor prerogative. In calitate de aparatori ai traditiilor constitutionale sanatoase ale Romaniei, reamintim ca Dreptul nu inseamna manevrarea normelor de procedura legislativa impotriva scopului lor.



Dimpotriva, in democratiile liberale, la ale caror valori este atasata si Romania, Dreptul inseamna, in primul rand, statul de drept, respectiv suprematia legii.



Or, cei care au primit un mandat popular pentru guvernare au decis ca, printr-un act normativ, sa se situeze deasupra Dreptului. Contrapunand Dreptului un act normativ, actiunea lor loveste insasi fundamentul sistemului juridic romanesc, Constitutia Romaniei. Procedand astfel, membrii Guvernului Romaniei au abdicat de la functia care le-a fost incredintata, pierzand legitimitatea de a se mai ocupa de gestionarea treburilor publice ale natiunii.



Facultatea de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara invita membrii comunitatilor academice ale celorlalte facultati de drept din Romania sa se alature demersului sau”.

DA democrației și statului de drept! NU abuzului și bunului plac!

Semnatarii acestui apel, membri ai comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, constatând degradarea accelerată a climatului democratic din România şi considerând că este o datorie cetățenească a mediului academic să reacționeze prompt la orice derapaj de la principiile democrației,

cerem oprirea atacului concertat împotriva instituțiilor, organizațiilor și principiilor statului de drept și, în general, contra drepturilor omului, și insistăm asupra obligației morale și politice a primului ministru de a retrage imediat și necondiționat ordonanța de urgență incriminată de opinia publică.

Conștienți că am asistat în ultimul an la o campanie sistematică, dusă prin mijloace extrase din arsenalul războiului asimetric, împotriva democrației, a statului de drept, dar mai ales a drepturilor omului, prin care s-a urmărit compromiterea organizațiilor democratice și a celor ce dau dovadă de angajament civic, considerăm că situația actuală nu este rezultatul unui accident de parcurs, ci rezultatul încercării de deplasare a atenției opiniei publice spre valori și principii antidemocratice și antieuropene.

Adoptarea prin ordonanță de urgență, noaptea târziu, a unor modificări controversate ale Codului penal, precum și ale celui de procedură penală, prin care se pare că se urmărește exonerarea de responsabilitate penală a unor lideri politici ar putea reprezenta momentul de cotitură al politicii românești spre un așa zis model politic alternativ, așa zisa „democrația iliberală”. Faptul că, în locul unor consultări deschise și structurate, Ministerul Justiției și Guvernul, au preferat să sfideze bunele practici de guvernare și să împingă România în plină criză politică și morală ar putea fi semnul unei astfel de evoluții.

Suntem însă pe deplin conștienți că simpla retragere a ordonanței de urgență incriminate nu rezolvă problema responsabilității morale și politice a celor care au concurat la declanșarea acestei crize și credem că este nevoie de realizarea unui larg consens național în jurul valorilor fundamentale ale democrației, a instituțiilor statului de drept și a respectării libertăților cetățenești și drepturilor omului.

