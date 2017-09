Camelia Tabără, şeful ISJ, despre marea provocare a noului an şcolar. O situaţie nefericită 05/09/2017 12:37:19 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Luni, 11 septembrie, începe un nou an şcolar pentru mii copii din Bistriţa-Năsăud iar şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Camelia Tabără a explicat pentru Bistriţeanul.ro care este marea provocare a noului an şcolar şi ce le recomandă profesorilor şi dascălilor din judeţ: “Marea provocare a acestui an şcolar este noua programă la ciclul gimnazial. Este vorba despre acei copii care au intrat după legea educaţiei 1/2011 în clase pregătitoare şi care, în tot ciclul primar, au avut o abordare integrată a programei” a explicat pentru Bistriţeanul.ro Camelia Tabără, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean. Inspectorii de specialitate ai instituţiei sunt plecaţi la consfătuiri în aceste zile, pentru o formare adecvată referitoare la chestiunile care necesită maximă atenţie în legătură cu modul în care se vor implementa noile programe de gimnaziu: “Cu atât mai mult cu cât s-a creat şi această situaţie nefericită în care nu există manuale pentru clasa a V-a. Din câte ştim noi – mâine, cel târziu poimâine, vom primi acele sinteze ca să fie un element de sprijin pentru început. Din punctul meu de vedere, este foarte important ca fiecare dascăl în sala de clasă să încerce ceea ce se numeşte didactica modernă – adică nu o lecţie anostă, ruptă de celelalte discipline sau de viaţa de zi cu zi, nu dictat nesfârşit, nu învăţat pe de rost, ci pur şi simplu învăţarea modernă care să le formeze copiilor gândirea critică. Copiii trebuie să lucreze în echipă, să vină cu plăcere la şcoală şi să fie atraşi de lecţiile şi desfăşurarea lor – aceasta ar fi marea noastră preocupare şi provocare în acest an şcolar..." a mai precizat Camelia Tabără. Cât de pregătite sunt şcolile pentru începerea anului şcolar Şcolile sunt pregătite pentru noul an şcolar, autorizaţiile nu sunt centralizate în acest moment, pentru că sunt în plină desfăşurare verificările şi controalele necesare. "Ne aşteptăm de la an, la an să se rezolve din lipsuri şi probleme, în foarte multe comune şi şcoli s-au rezolvat în special chestiunile legate de apă şi canalizare. Mai sunt şi grădiniţele structură amplasate în case particulare care, chiar dacă au condiţii foarte bune de desfăşurare a activităţii, nu au cum să obţină autorizaţii de funcţionare, nefiind în clădiri ale autorităţii locale. Multe dintre ele s-au restrâns, datorită scăderii demografice, dar spre finalul lunii septembrie vom avea şi datele centralizate. Ştim, în schimb, cum stăm la autorizaţii ISU. Chiar dacă numărul de clădiri fără autorizaţii este aparent destul de mare, Ministerul Educaţiei ne-a solicitat să facem un procent al copiilor care învaţă în spaţii neautorizate ISU – iar procentul este de 23,6%", a mai spus Camelia Tabără. “Este o săptămână foarte densă, se suprapune şi cu ultima etapă de admitere în care vom vedea unde repartizăm ultimii absolvenţi de clasa a VIII-a, ne dorim să creştem cât mai mult procentul de realizarea cifrelor de şcolarizare pe şcoli profesionale, în prima etapă am avut doar 35% şi 90% la liceu, dar vom vedea în curând care sunt cifrele finale. În 8 septembrie are loc şi ultima şedinţă publică pentru profesorii asociaţi sau cei plătiţi cu ora, profesorii care dintr-un motiv sau altul nu au participat la concursul din iulie au în această săptămână un alt concurs la nivel judeţean. Din experienţa anilor trecuţi, cu siguranţă vom avea cadre calificate la toate şcolile şi disciplinele. Poate, cu mici excepţii, pentru o perioadă determinată vom apela şi la personal necalificat, pentru a acoperi situaţii neprevăzute în viaţă sau concedii medicale. Sperăm să începem anul şcolar în condiţii foarte bune...” a mai spus Camelia Tabără. Modificări în desfăşurarea examenului de Bacalaureat? "Deocamdată nu, în acest moment nu se poate vorbi de modificări. Suntem sub incidenţa Legii 1, iar dacă la 1 septembrie a existat o anumită variantă legislativă, ea funcţionează pe toată durata anului şcolar. În perspectivă, dacă se schimbă Legea 1/2011, se va schimba şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, dar deocamdată suntem pe aceeaşi variantă de bacalaureat...", a conchis şeful Inspectoratul Şcolar Judeţean. 1134 vizualizari









