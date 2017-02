Camelia Tabără, despre situația de la olimpiada de engleză: A fost un subiect neinspirat! 27/02/2017 14:26:54 Raluca NECHITI Social 20 de elevi de clasa a XII-a din trei școli din județ au susținut olimpiada la limba engleză, jumătate din punctaj fiind dedicat unui editorial pe tema prezenței lui Klaus Iohannis în Piața Victoriei în timpul protestelor împotriva OUG 13/2017. Conducerea Inspectoratului Școlar Bistrița-Năsăud recunoaște că subiectul a fost unul „neinspirat”: O profesoară de limba engleză din Năsăud a venit cu o propunere extrem de actuală pentru olimpiada de limba engleză: elevii să scrie un editorial de maximum 250 de cuvinte prin care să interpreteze vizita președintelui Klaus Iohannis în Piața Victoriei, în timpul protestelor împotriva Ordonanței de urgență 13/2017, în semn de solidaritate față de protestatari. Textul se referea la un fragment din ziarul The Guardian apărut în 1 februarie. Cerința propusă de profesoara respectivă a fost discutată de profesorii care au stabilit și validat subiectele pentru olimpiadă, așa că elevii au primit un subiect extrem de controversat la olimpiada de limba engleză. Conducerea Inspectoratului Școlar Bistrița-Năsăud recunoaște că nu a fost cea mai fericită alegere și că pe viitor vor fi mai atenți în alegerea subiectelor. „Eu cred că o profesoară a încercat să fie foarte originală și a ieșit acest subiect - complet neinspirat, un subiect care e discutabil, care nu e încă așezat și poate fi interpretat de pe foarte multe laterale și fețe. O să fim cu mult mai atenți și atunci când se fac subiectele o să încercăm să transmitem tuturor să cântărească foarte bine fiecare cuvânt, fiecare interpretare”, a declarat inspectorul școlar general Camelia Tabără. Ieri, stiripesurse.ro publica un articol legat de olimpiada de limba engleză de la Bistrița, articol în care dezvăluia subiectul primit de elevi. Detalii puteți găsi AICI. „Am fost întrebată ce părere am eu personal, ca profesor, legat de această situație. La noi, în fizică, lucurile sunt foarte simple - sunt două măsuri: adevărat și fals, dar în această zonă a disciplinelor socio-umane, a limbilor străine, a limbii române, lucrurile pot să meargă într-o direcție în care nu-ți dorești și atunci e bine să chibzuiești foarte bine. Este adevărat că o olimpiadă înseamnă întodeauna un subiect care să te surprindă. Toți cei care fac subiecte pentru olimpiadă asta caută. Dacă la un examen normal se dă un subiect pe o cale bătătorită, la olimpiadă asta caută - deosebitul, modul în care copilul se descurcă și se valorizează într-un context absolut nou. Din acest motiv cred că s-au încercat subiecte extravagante și a ieșit un lucru care nemulțumește pe toți pentru că, până la urmă, olimpiada trebuie să fie o bucurie a copiilor foarte buni, care vor să muncească și să se investească personal într-o anumită disciplină, a profesorilor care lucrează în plus și neremunerat pentru acești copii. Intențiile sunt foarte bune, dar dintr-un motiv de genul acesta se umbrește ideea de concurs pe ansamblu”, a mai declarat Camelia Tabără. Ea exclude o implicare politică a profesorilor care au realizat subiectele. „Eu nu cred că este vorba de vreo implicare politică. Așa cum explică și doamna care a venit cu această propunere, așa cum este contextul în care copiii de clasa a XII-a au o anumite maturitate și trebuie să-i duci într-o problematică socială care întotdeauna este complexă. De încălzire globală s-a tot vorbit, tematici generale s-au tot făcut, eu cred că nu e vorba de vreo implicare politică. Nu am avut semnale, a fost o perioadă cu tulburări sociale, dar nu am nici un mesaj că în școală s-ar fi răsfrânt acest lucru. Pur și simplu, o inspirație nefericită și interpretările care într-adevăr vin pe acest subiect”, a mai spus inspectorul școlar. Rezultatele olimpiadei vor fi luate în considerare, profesorii corectând după un barem foate clar și bine stabilit, punctând vocabularul, acuratețea exprimării ș.a. „Copiii nu au niciun fel de vină. Se va ține cont de rezultate! Măsurile pe care le vom lua sunt interne, de organizare și de filtre suplimentare în alegerea subiectelor. Vom perfecta toată derularea efectivă a olimpiadelor, acolo unde facem noi subiectele. Am transmis toate rapoartele domnului ministru, inspectorilor de specialitate și s-ar putea să ne viziteze, să ne verifice modul în care organizăm olimpiadele. Ministerul este forul tutelar și cu siguranță nimănui nu i-a plăcut situația, mai ales că nu-și atinge obiectivele activitatea în sine, din păcate”, a completat inspectorul școlar general. 3496 vizualizari







