Ce TREBUIE să ai în geantă pentru a avea mintea mereu limpede 28/01/2017 14:03:56 Ioana BRADEA Cultură Ca să te fereşti de tiranii mărunţi, atât de prezenţi, în zilele noastre, prin instituţiile de pretutindeni, ca să ai mereu mintea limpede, ca să înveţi ce înseamnă răbdarea, credinţa, blândeţea – iată ce trebuie să porţi în geantă şi să foloseşti uneori... Nu mai este o noutate pentru bistriţeni: unul dintre cei mai mari gânditori ai României – eruditul Petru Creţia – al cărui tată se trage de pe aceste meleaguri – a copilărit în Suseni şi în Prundul Bârgăului, până la 13 ani, vară de vară... „Este important ca şi generaţiile de cititori de azi să ştie că Petru Creţia, care l-a cunoscut pe marele Constantin Noica, are legături cu aceste meleaguri...”, a subliniat Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Judeţene “George Coşbuc” din Bistriţa, adresându-se zecilor de elevi care au participat zilele trecute la o întâlnire în care a fost celebrată personalitatea lui Petru Creţia. „Aveţi acum genţi mari şi încăpătoare iar când veţi pleca de la această întâlnire, veţi primi fiecare dintre voi o cărticică scrisă de Petru Creţia – o carte pe care ar trebui s-o aveţi mereu în geantă şi s-o răsfoiţi din când în când – ca să învăţaţi să vă feriţi de «tiranii mărunţi», cum îi numea Petru Creţia pe micii funcţionari cu impulsuri de dictatori, atât de prezenţi, în zilele noastre, prin instituţiile de pretutindeni...”, a mai spus Ioan Pintea adăugând că Eseurile morale semnate de Petru Creţia – adevărate bijuterii literare – i-ar putea ajuta pe tineri să aibă mintea limpede, să înveţe cum să evite prostia, mediocritatea, văicăreala – pe care Petru Creţia le tratază în această carte. FOTO/VIDEO: Unul dintre cei mai mari gânditori ai României a copilărit pe Valea Bârgăului 3442 vizualizari







