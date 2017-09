Ce avantaje ai dacă pornești un business în Parcul Industrial Bistrița? 11/09/2017 12:04:34 Economic Ce avantaje ai, tu, ca antreprenor, dacă deschizi sau extinzi o afacere în Parcul Industrial Bistrița Sud? Locație și infrastructură moderne, facilități fiscale și administrative, servicii de asistență. Primești mai mult, la bani mai puțini. Întâi, locația și infrastructura. Vorbim de un parc industrial greenfield, inaugurat în 2015, cu loturi de teren generoase și infrastructură de utilități și drumuri moderne. Una este să închiriezi un spațiu într-o fabrică veche, lipită de oraș, cu probleme de acces de multe ori, cu probleme de poluare fonică sau restricții de mediu, altceva e să te situezi într-o locație nouă, construită special pentru industrie, la doar câțiva kilometri de oraș. Loturile de teren din Parcul Industrial Bistrița Sud sunt pregătite cu utilități la cheie: energie electrică (stație electrică și posturi de transformare), gaze naturale, rețea apă, canalizare menajeră și pluvială, inclusiv stație de epurare proprie, iluminat public stradal și pietonal. Ele pot fi concesionate sau chiar achiziționate pentru construirea imediată de hale de producție sau servicii. Platforma industrială are drum de acces din DN17, iar în interior sunt construite drumuri, piste de bicicliști, stații pentru mijloacele de transport în comun, locuri de parcare, parcare pentru autovehicule cu gabarit. De asemenea, concesionarii beneficiază de monitorizare și pază permanentă, de un punct de informare și de control cu semibariere. Apoi, facilități fiscale și administrative. Rezidenții Parcului Industrial Bistrița Sud se bucură de facilități multiple, cum ar fi: scutirea de la plata taxelor locale pentru avize, certificate sau autorizații de construire; scutirea de la plata impozitelor pe teren și clădiri; asistență permanentă din partea societății administrator pentru obținerea tuturor avizelor, certificatelor și autorizațiilor necesare demarării afacerii. Administrația parcului are și un pachet de bază cu servicii pe care le oferă rezidenților: recepție și info-point pentru clienții/vizitatorii rezidenților; paza și monitorizarea permanentă a parcului, inclusiv control registru trafic auto; întreținerea/repararea/mentenanța infrastructurii comune a parcului; iluminatul public stradal și pietonal; curățenie și întreținere spații verzi; paza și stingerea incendiilor. În al treilea rând, servicii suplimentare de asistență. La cerere, administrația parcului oferă rezidenților: asistență pentru obținerea de finanțare nerambursabilă și ajutoare de stat; asistență pentru crearea de companii mixte și parteneriate cu societăți străine; finanțarea construirii halelor de producție și închirierea acestora pe termen mediu/lung (lease-back). În viitorul apropiat, în parc va exista şi un incubator de afaceri, dotat cu micro-hală de producţie, care va găzdui firme de tip start-up. Aici, vor putea fi lansate produse industriale, vor putea fi testate, după care vor fi integrate în producția de serie, în strânsă colaborare cu investitorii existenți deja în parc. Despre Parcul Industrial Bistrița Sud Parcul Industrial Bistriţa Sud este unul public, aflat în proprietatea municipiului Bistrița, și a fost construit printr-un proiect cu fonduri europene în valoare de peste 6 milioane euro. Platforma, situată în apropierea intersecţiei dintre drumurile naţionale 17 (Bistriţa – Cluj) şi 15A (Bistriţa – Reghin), în localitatea componentă Sărata, are o suprafaţă totală de 30 de hectare, din care aproximativ 20 hectare sunt destinate concesionării către investitori. În acest moment, parcul are 10 rezidenți, iar administrația se află în negocieri aproape de finalizare cu câțiva investitori străini de mărime medie, care vor da în curând răspunsul final cu privire la sosirea în Bistriţa. În perioada următoare, administrația parcului oferă spre concesionare ultimele parcele rămase necontractate, analizând în paralel și posibilitatea extinderii platformei existente sau chiar a înființării unui alt parc industrial.

Pentru informații suplimentare privind loturile de teren încă disponibile, vă rugăm să contactați societatea administrator la sediul din strada N. Titulescu Nr. 6, sau la telefon 0752-043404, e-mail: [email protected] Informații suplimentare: www.bizpark.ro, https://www.facebook.com/bizpark.ro/, http://www.bizpark.ro/clip-publicitar-business-park-bistrita-sud/ 538 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.