Ce trebuie sa mananci ca sa ai un par stralucitor 13/10/2012 12:00:10 Lyla Toate femeile au tendinta de a investi intr-o serie de instrumente de hair styling si numeroase produse scumpe pentru a avea parul frumos si neglijeaza alimentatia zilnica. Trebuie sa stiti ca o dieta bogata in minerale, proteine si vitamine este solutia pentru un par sanatos si stralucitor. Iata ce nu trebuie sa lipseasca din alimentatia noastra: Legumele verzi: spanc, broccoli, sfecla sunt surse de vitaminele A, C si au fier si calciu. Fasolea si lintea contin proteine care ajuta la cresterea parului, dar si suficient fier, zinc si biotina. Nucile sunt bogate in acid alfa linoleic, un acid gras omega 3 care ajuta la intretinerea parului. De asemenea sunt o sursa nemarginita de zinc, la fel ca si cajuul, nucile pecan si migdalele. Pentru mai multe detalii citește și http://www.lyla.ro/tunsori/ce-trebuie-sa-mananci-ca-sa-ai-un-par-stralucitor/ 30983 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.

 CAUTARE STIRILE DE AZI

Publicitate