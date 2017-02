Cel mai bun armăsar din lume „face pui” la Șirioara, la una dintre puținele clinici ecvine private din țară 16/02/2017 18:18:03 Bianca SARA ULTIMA ORA Anul acesta sau anul viitor vom putea vedea urmașii celui mai bun armăsar din lume la Șirioara. Asta pentru că, clinica ecvină de aici este printre puținele din țară care face inseminări artificiale, iar anul acesta va fi disponibil și materialul seminal al celui mai bun armăsar din lume. Diamant de Semilly, cel mai bun armăsar din lume pentru al doilea an consecutiv, va face pui la Șirioara. Acest lucru este posibil prin intermediul clinicii ecvine, unde se realizează inseminări artificiale, puse pe picioare în ultimii an de un medic veterinar din zonă. Armăsarul are 25 de ani și a început să se impună în industria de profil încă din 2002, când a devenit campion național în Franța și campion mondial cu echipa franceză. Acesta provine dintr-o familie de campioni, tatăl său fiind o adevărată legendă în Franța. „Diamant de Semilly a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai bun armăsar din lume. Împreună cu alți 90 de armăsari va fi disponibil prin inseminare artificială pentru crescătorii de cai de sport din România, la clinica noastră, dar și la centrele partenere din țară”, a anunțat pe pagina de Facebook a Clinicii Ecvine Șirioara, doctorul veterinar Dan Ignătescu. În spatele acestei clinici, printre puținele private din țară, este Dan Ignătescu, un medic veterinar de 34 de ani. Acesta a început să lucreze cu aceste animale nobile încă de când a terminat Facultatea de Medicină Veterinară în 2008. Până acum doi ani, tratamentele le făcea în deplasare, folosindu-se de două mașini special dotate pentru intervenții. Clinica a început s-o pună pe picioare după ce a constatat că cei care au cai cu probleme de sănătate sunt destul de limitați, în țară fiind doar trei clinici de profil. „Eu lucrez cu caii de sport de când am terminat facultatea. Până să deschidem noi clinica, nu prea erau posibilități, singura variantă era Facultatea de Medicină Veterinară de la Cluj, mai aproape”, spune Dan Ignătescu. Dan Ignătescu se numără printre cei 5 veterinari în țară specializați în inseminări artificiale. Acesta nu doar realizează proceura, ci confirmă și ecografic gestația. Foto:horsemagazine.com 3360 vizualizari







