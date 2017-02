Coafura şi machiajul din ziua nunţii. Oferta salonului Cârlionţ pentru viitoarele mirese 25/06/2012 09:00:16 Cârlionț Nunta este cam tot ce rămâne din visele cu „prinţul pe cal alb“, pe care orice femeie le are în copilărie. De aceea ziua nunţii trebuie să fie perfectă, începând de la rochie şi pantofi, până la coafură şi machiaj. Dacă data trecută vorbeam despre cum trebuie să se facă frumos un mire pentru ziua cea mare, iată a venit şi momentul să vorbim despre pregătirea unei mirese superbe. Salonul Cârlionţ vine cu o ofertă completă în domeniul coafurii şi machiajului de nuntă şi nu doar atât. Viitoarele mirese au parte de o probă gratuită la coafor, în zilele de marţi şi miercuri, în perioada mai-iulie 2012. Deşi aproape toate emoţiile unei mirese gravitează în jurul rochiei pe care o va purta în ziua nunţii, ţinuta rămâne incompletă dacă nu este însoţită de o coafură inspirată şi un machiaj expresiv. Şi pentru că ziua la care orice femeie visează încă din copilărie este atât de importantă, nu îţi poţi lăsa părul şi ochii la îndemâna oricui. Salonul Cârlionţ are profesioniştii necesari pentru ca zâmbetul, ochii şi părul tău să aibă frumuseţe, strălucire şi originalitate în momentul când vei fi condusă la altar. Pune-ţi coroniţa de mireasă pe o coafură perfectă Cristina Moruţan este hair stylist la Cârlionţ şi ne spune care sunt ultimele tendinţe în domeniul coafurilor de mireasă. Anul acesta se poartă părul în tonuri naturale şi cocurile bine definite, care dau un aer stilat şi preţios. Se poartă baza de coc spaniol, iar printre vedetele care dau tonul în acest domeniu se numără Jeniffer Lopez şi Nicoleta Luciu. Cristina este un stilist tânăr care nu vine cu idei preconcepute şi intuieşte cu rapiditate ceea ce îşi doreşte clientul. De asemenea, vine cu sfaturi acolo unde există lipsă de idei şi indecizie. „Unii clienţi nu pot exprima atât de bine ceea ce îşi doresc, de aceea trebuie să intuieşti şi să îi dai eventuale sfaturi când vine vorba de coafură. Aici avem toate mijloacele necesare, avem acces la internet, avem reviste şi publicaţii de specialitate şi putem să analizăm opţiunile înainte de a face o coafură. Nu poţi să strici ziua unei mirese cu o coafură care să nu-i placă“, spune Cristina. Acest lucru, însă, nu se poate întâmpla la Cârlionţ. Viitoarea mireasă are ocazia să încerce coafura înainte de nuntă, având parte de o probă gratuită, în zilele de marţi şi miercuri, în perioada mai-iulie 2012. Sfaturi pentru coafura de mireasă Coafura trebuie să te pună în valoare, să îţi caracterizeze atitudinea şi stilul şi, de asemenea, să se încadreze în tendinţe. Iată câteva sugestii dacă doreşti să ai un păr şi o coafură de invidiat în ziua nunţii: chiar dacă, în general, te vopseşti acasă, recomandarea este ca cel puţin ultimele două vopsiri să fie realizate la salon, deoarece într-un salon, pe lângă vopsea, hair stylistul mai foloseşte şi alte produse care ajută şi îmbunătăţesc calitatea firului de păr • nu face schimbări de look majore înainte de nuntă, fiindcă poţi rămâne surprinsa într-un mod neplăcut • când mergi la salon pentru a-ţi face o tunsoare spune-i hair stylistului că urmează să fii mireasa şi să nu îţi taie prea mult din lungime, deoarece la majoritatea coafurilor de mirese lungimea firului de păr este importantă • foloseşte măştile şi tratamentele de păr recomandate de hair stylist • aplicarea florilor naturale în coafurile pentru mirese dă un plus de senzualitate şi farmec precum şi un aer romantic şi elegant • foarte la moda este voaleta. Ea înlocuieşte tradiţionalul voal. Daca totuşi te hotărăşti să porţi un voal, alege unul fin şi uşor, fără prea multă greutate pentru a nu deforma coafura Ten impecabil, ochi expresivi, buze senzuale Coafura miresei trebuie să încadreze un chip frumos, cu ten impecabil, ochi expresivi şi buze senzuale. Make-up artistul salonului Cârlionţ, Ionela Olari, face principalele recomandări pentru machiajul din ziua nunţii. În primul rând, tenul are nevoie de cel puţin o şedinţă de cosmetică înainte de a machiaj, pentru a fi hidratat şi relaxat. „Un ten relaxat este mult mai uşor de abordat“, explică Ionela. În cazul tenului cu probleme, şedinţa de cosmetică se va face cu cel puţin o săptămână, două în avans. Nici bronzatul la solar nu este recomandat cu puţin timp înaintea nunţii, pentru a nu avea surprize. „Se pun multe pe faţă, dar se vede foarte puţin“, este sloganul Ionelei Olari în ceea ce priveşte machiajul mireselor. Scopul machiajului este de a accentua chipul şi privirea, şi nu de a atrage atenţia asupra fardului. Ionela recomandă în ziua nunţii un machiaj cât mai natural, foarte bine realizat şi care durează 24 de ore. Baza de machiaj este foarte importantă, pentru că ajută la perfecţionarea tenului şi face ca machiajul să dureze. Culorile alese pentru machiajul ochilor nu trebuie să fie stridente şi rolul lor este să accentueze culoarea naturală a ochilor. Genele false sunt permise, dar este necesar a acestea să fie de foarte bună calitate. Ionela Olari recomandă ca domnişoarele de onoare şi naşele să însoţească mireasa la şedinţa de machiaj, pentru ca spectacolul nunţii să fie unul armonios. Sfaturi pentru machiajul din ziua nunţii • chiar dacă obişnuieşti să te machiezi singură, lasă machiajul din ziua nunţii pe mâinile unui profesionist. Acesta va folosi produse speciale care perfecţionează machiajul şi îl fac mult mai durabil. De asemenea, va ştii să-ţi facă cele mai bune recomandări în funcţie de stilul tău, de forma feţei şi de culoarea ochilor • foloseşte fond de ten cu o nuanţă mai închisă decât pielea ta astfel încât faţa să nu pară prea albă în fotografii. • reîmprospătează-ţi frecvent machiajul, dar evită să aplici prea multă pudră. După două aplicări, tenul va căpăta un aspect neplăcut. • foloseşte şerveţele absorbante care conţin pudră pentru a diminua lucirea tenului. • obrajii trebuie definiţi cu un blush natural. Aminteşte-ţi că rolul machiajului este de a pune în evidenţă trăsăturile şi de a pune în valoare frumuseţea naturală • baza de machiaj pentru pleoape înainte de a aplica fardul este foarte importantă. Baza de machiaj va oferi fardului ceva pe care să adere, ca tu să arăti fresh, iar fardul să nu creeze cute de-a lungul nopţii. • make-up artistul va folosi un fard mai deshis la culoare în colţul intern al ochiului şi pe arcadă, pentru a deschide ochiul şi pentru a arăta bine în fotografii. • alege culori şi un stil de machiaj clasic care să-ţi accentueze stilul. Nu ai dori ca după nuntă să te uiţi la poze şi să vezi că ai folosit foarte mult sclipici. • cere ajutorul domnişoarei de onoare sau unei prietena apropiate să te ajute cu reîmprospătarea machiajului; ţine la ea un ruj sau un gloss pentru ca tu să arăţi perfect în orice fotografie. Pentru mai multe informații vizitați pagina oficială de facebook a Familiei Cârlionţ: http://www.facebook.com/pages/C%C3%A2rlion%C5%A3/358162400863334 40539 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.

 CAUTARE STIRILE DE AZI

Publicitate