Contestațiile au blocat doi ani de zile Master Planul de Apă și Canal. La final, rezultatul e același! 07/02/2017 14:31:28 Raluca NECHITI ULTIMA ORA Doi ani de zile au umblat prin instanțe autoritățile județene și reprezentanții Aquabis, cu companiile care au participat la licitația pentru proiectarea rețelelor de apă și canalizare cuprinse în Master Plan. După numeroase contestații, procese, în cele din urmă s-a ajuns la o decizie definitivă: rămâne la fel! Doi ani de zile a pierdut județul nostru prin instanțe, blocat în contestații, plângeri și sesizări, după ce licitația pentru Master Planul de Apă și Canal a fost contestată. La începutul lunii decembrie 2015, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud a fost semnat contractul de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru județul Bistrița-Năsăud. La licitație s-au înscris nu mai puțin de 40 de firme, asociate în opt grupuri, însă după evaluare cea mai bună ofertă a fost a celor de la C TPF CPproject SRL – Compania de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică (CCAT) – Getinsa-Payma SL care vor încasa pentru acest proiect 5 milioane de euro. Grupul de firme se va ocupa de elaborarea documentațiilor tehnice, în acest mod urmând ca 98% din populația județului să aibă apă potabilă și 75 la sută canalizare. Firmele vor elabora documentația tehnică, cea pentru accesarea fondurilor europene și vor urmări și modul în care se vor executa lucrările. Prin acest proiect ar urma să se realizeze peste 800 km de rețele de aducțiune și distribuție de apă și aproape 270 km de rețele de canalizate, valoarea investiției fiind estimată la 145 milioane de euro. Din păcate contestațiile au blocat timp de doi ani de zile acest proiect. În cele din urmă autoritățile au reușit să câștige, instanța stabilind că, câștigătorul declarat inițial, a avut cea mai bună ofertă și el se va ocupa de proiectare. „Am finalizat procesele, în sfârșit după doi ani de zile. Colegii mei au fost la București la întâlnirea cu doamna ministru a Fondurilor Europene. În urma sentințelor pe care le-am prezentat - un dosar de sentințe, ni s-a spus că în condițiile acestea, cred că finanțarea este eligibilă și că în maxim trei săptămâni vom avea banii. Am avut discuții cu câștigătorul licitației - după doi ani de procese ne-am întors acolo unde eram acum doi ani când s-a confirmat contractul, și consorțiul care a câștigat licitația aștepta să se îmbunătățească vremea pentru a începe treaba. Contractul are termenul maxim de opt luni de zile pentru predarea documentației inclusiv a cererii de finanțare și îmi doresc să putem scurta termenul acesta și, undeva în vară să fie gata și documentația tehnică și cererea de finanțare", a declarat președintele CJ, Radu Moldovan.







