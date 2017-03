Controversatul subiect de la olimpiada de engleză a fost propus de o profesoară din Năsăud. Ce motivații a avut: 28/02/2017 11:22:59 Raluca NECHITI Social Corina Burduhos, profesoara de limba engleză care a propus subiectul pe care cei 20 de elevi de clasa XII-a din județ l-au susținut la olimpiada de limba engleză spune că și-a dorit un subiect la care și elevii, inclusiv cei de la țară, să aibă acces și informații. În plus, profesoara susține că nu a făcut și nu va face niciodată politică. Profesoara de limba engleză de la Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud, cea care a propus controversatul subiect de la olimpiada de engleză, spune că a propus acest subiect pentru ca toți elevii, incusiv cei de la țară, să aibă suficiente informații pentru realizarea editorialului solicitat în cerința examenului. Corina Burduhos este profesoară de engleză de 17 ani și spune că abia din acest an a fost introdus în programa școlară subiectul „editorial”. După ce s-a documentat temeinic asupra a ceea ce înseamnă un editorial (un text complex, pe o temă complexă, de actualitate) s-a gândit că cea mai bună temă ar fi un subiect discutat și dezbătut în media națională și internațională - cel al vizitei președintelui Klaus Iohannis, în Piața Victoriei, alături de protestatarii care cereau abrogarea Ordonanței 13/2017. „M-am uitat în propunerile date de cei care susțin atestările Cambridge și un subiect legat de o parcare subterană, de exemplu, pentru elevii care nu locuiesc în orașe mari, nu este unul cunoscut, nu au o opinie legată de o asemenea parcare. Acesta a fost un subiect foarte cunoscut, existau opinii de toate felurile, au existat informații pe această temă, așa că și elevii de la țară pot să își argumenteze opiniile. Pentru realizarea unui editorial este foarte important să ai informație”, a explicat profesoara. Ea nu s-a gândit niciodată la ce amploare ar putea avea această cerință, ideea ei fiind una simplă „Elevii au 18 ani cu toții, sunt încurajați de familie și de școală să își exprime opiniile, sunt cetățeni cu drept de vot, au dreptul să voteze și nu mi s-a părut deplasat să le cerem opinia argumentată dacă vizita președintelui Klaus Iohannis în Piața Victoriei a afectat sau nu securitatea țării", a mai spus profesoara de limba engleză. „Vreau neapărat să menționez - nu aparțin niciunui partid politic, nu am veleități politice, nu am făcut politică niciodată și nici nu voi face”, a mai spus Corina Burduhos. La olimpiada de limba engleză au participat 100 de elevi din județ, iar 20 dintre aceștia aflați în clasele XII-a, la profile bilingv-engleză de la Colegiile Naționale „Liviu Rebreanu”, „Andrei Mureșanu” și „George Coșbuc” au avut de realizat acest editorial. 3458 vizualizari







Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.