Cum s-a impus o bistrițeancă în Țara Lalelelor, ca fotograf de portrete. Aceasta vrea să readucă în trend o modă veche de 100 de ani 20/02/2017 17:49:10 Bianca SARA ULTIMA ORA Are 35 de ani, este de 10 ani în Olanda și încă din 2010 îi uimește pe locuitorii Țării Lalelelor cu fotografiile sale uimitoare. Bistrițeanca vrea să readucă în trend o modă veche de 100 de ani: mersul la fotograf pentru portrete care să bucure întrega familie. O bistrițeancă de 35 de ani care locuiește în Olanda de un deceniu face senzație cu portretele sale uimitoare, care tranformă femeile normale din Amsterdam în adevărate stele de cinema. Deși are aparatul foto la gât încă din adolescență, Cristina Stoian a început să se impună în lumea fotografilor profesioniști abia în 2010. Asta după ce un proiect care presupunea intervievarea a 150 de femei de succes din Amsterdam pentru o carte a atras atenția asupra talentului său. Pe lângă interviurile propriu-zise, bistrițeanca a început să fotografieze și femeile în cauză, dar și business-urile lor. Nu mică i-a fost mirarea când a constatat că reprezentanții unuia dintre business-urile pe care ea le-a imortalizat i-a cerut permisiunea să folosească fotografiile pentru a se promova. Atunci și-a dat seama că pasiunea sa se poate transforma într-o afacere. „Am început prin a scrie o carte despre femeile de succes din Amsterdam. Am realizat interviuri cu 150 de femei de succes din Amsterdam. Eu eram coordonatorul proiectului, iar la un moment dat am ajuns să fac și fotografie pentru această carte. Am făcut poze la o afacere, iar reprezentanții business-ului m-au întrebat dacă pot să folosească fotografiile mele pentru a se promova, pentru că le plac foarte mult. Am rămas șocată de faptul că ei considerau pozele mele la nivel profesionist. Cam așa a început afacerea mea cu fotografia”, precizează Cristina Stoian. Dacă la început Cristina a experimentat cu toate tipurile de fotografie, de mai bine de doi ani s-a axat pe portrete. Femeile simple, transformate în adevărate stele de cinema pentru o zi Cristina vrea să readucă în trend fotografiile de portret printate și înrămate, pe care femeile le pot pune pe perete sau oferi copiilor și nepoților. Culmea, astfel de fotografii erau nelipsite din casele orășenilor din întreaga Europa acum 100 de ani. Familiile mergeau o dată pe sezon în studioul unui fotograf pentru aceste portrete. Experiența pe care o oferă Cristina diferă însă de ce se întâmpla acum un secol chiar și în Bistrița. Aceasta transformă femeile care-i calcă pragul studioului în „stele de cinema”, care au la dispoziție jumătate de zi un make up artist și un stilist, dar și un editor care mai apoi retușează fotografiile. Ședințele foto încep de dimineață și se termină după prânz. Cum arată acestea? Ei bine, ședințele foto din studioul bistrițencei sunt presărate cu pauze de cafea, cu discuții, cu o „paradă a modei” în încercarea de a găsi ținutele perfecte și cu răsfăț din partea make up artistului. „Majoritatea clientelor mele sunt femei. Lor vreau să le ofer un fel de experiență „glamour”, în care femeia e tratată ca o actriță sau ca un model, într-o zi care îi este dedicată ei. Au un make up artist la dispoziție și un stilist. Îmi place să le demonstrez femeilor că sunt frumoase, deși multe dintre ele cred contrariul. Femeile vin să își facă portrete, care sunt pentru ele în primul rând, dar și pentru familia lor. Aceste portrete pot fi dăruite copiilor lor, nepoților”, spune fotograful. S-a pregătit pentru o carieră în IT, iar dragostea a purtat-o în Olanda Cristina a ajuns în Olanda acum un deceniu, purtată de... dragoste. Aceasta și-a cunoscut soțul, un scoțian care locuia în Barcelona, într-o vacanță pe o care o făcuse în Spania. După o perioadă în care relația lor s-a desfășurat la distanță, Cristina s-a hotărât să se mute alături de acesta în Olanda. Acolo, Cristina a lucrat în domeniul IT, până când criza a început să închidă companie după companie. Pentru o carieră în IT s-a și pregătit Cristina, în Cluj-Napoca, unde a și locuit înainte de a se muta în Olanda. Aceasta și-a schimbat total viața în 2010, când a pus bazele business-ului axat pe fotografie. Deși s-a axat pe fotografie, Cristina nu a abandonat de tot zona IT. Mai mult, în anul în care punea pe picioare business-ul cu fotografia, Cristina dezvolta o aplicație pentru mobil, care a fost downloadată de 10.000 de persoane chiar în prima zi de funcționare. Aceasta te ajuta să îți alegi outfit-ul zilnic, fără a mai răscoli întreg dulapul și a încerca zeci de haine. Practic, pe baza fotografiilor făcute în prealabil la fiecare articol vestimentar din dulap, aplicația îți recomanda combinații, care te ajutau să economisești timp zilnic, dar și să „redescoperi” hainele uitate prin șifonier. Aplicația a fost lăsată momentan pe planul al doilea, întrucât nu a reușit să producă suficient și să le permită dezvoltatorilor săi să se întrețină cu ajutorul ei. Foto: Cristina Stoian 573 vizualizari







