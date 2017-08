Cum va arăta Complexul Cibela odată modernizat 30/08/2017 11:37:54 Bianca SARA Economic Polimed Com SRL, firma care deține complexul Cibela, s-a pus pe modernizat, speriată probabil de centrele comerciale care se pregătesc în zonă. Complexul va avea încă un etaj. Încă de luna trecută, complexul Cibela s-a închis pentru modernizare. SC Polimed Com SRL are planuri mari pentru complexul care alimentează mare parte din magazinele mici din județ. Potrivit proiectului depus la Agenția pentru Protecția Mediului, modernizarea va aduce un spațiu mai generos. Asta pentru că odată modernizat, complexul va avea un nou etaj. În total administratorii pregătesc 265 de standuri, care se întind pe 7.278 de metri pătrați și 87 de depozite, care se întind pe 1.600 de metri pătrați. La parter vor fi amenajate 164 de standuri și 42 de depozite, dintre care 5 depozite frigorifice, iar la etaj vor fi amenajate 101 standuri și 40 de depozite. Pentru acces la etaj vor fi realizate două scări, iar proiectul va include și realizarea de grupuri sanitare, centrală termică și ascensor pentru mărfuri. Accesul la complex se va realiza tot prin Calea Moldovei, prin intermediul drumurilor existente. Parcarea va fi și ea reamenajată. 11928 vizualizari









Avertisment: Introducerea comentariilor la articol este posibilă doar autentificat cu contul de FaceBook. Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate pe site. NOTĂ: Bistrițeanul.ro vă roagă să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în articol. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse cititorilor care au postat un comentariu sau persoanelor despre care se scrie în articol, se va sancționa prin cenzurarea partială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta comentarii.