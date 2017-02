Doi reprezentanți ai Penitenciarului Bistrița - în vizită la Lisabona, într-un proiect derulat cu fonduri europene

02/02/2017 11:18:05

Penitenciarul Bistrița este partener alături de ONG-uri din Italia, Grecia, Portugalia și Spania, implicate în activități de reintegrare socială a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, fiind reprezentat recent la Lisabona, la prima întâlnire transnațională într-un proiect finanţat din fonduri UE.

În perioada 25 – 27 ianuarie 2017, în cadrul proiectului "EDUCATE. Educators for Inclusive and Effective Reintegration of Inmate", doi reprezentanți ai Penitenciarului Bistrița au participat la prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului, organizată în Lisabona.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate aspectele organizatorice ale fluxului de activități și sarcinile partenerilor, dar a fost organizată și o vizită în Penitenciarul Caxias, din apropierea Lisabonei, unde gazdele au prezentat aspecte specifice sistemului penitenciar portughez, în măsură să conducă la identificarea unor similarități și diferențe cu sistemul din România, în privința demersului de reintegrare socială a deținuților.

Proiectul "EDUCATE. Educators for Inclusive and Effective Reintegration of Inmate" se derulează pe durata a 24 de luni, începând din luna noiembrie 2016, perioadă în care se vor desfășura întâlniri transnaționale, sesiuni de formare pentru personalul de penitenciar, precum și o diversitate de activități orientate spre schimbul de bune practici în problematica reintegrării sociale a persoanelor care au fost în detenție.

Proiectul este cofinanțat din fondurile Uniunii Europene, în cadrul programului Erasmus +, KA2 – Parteneriate strategice, domeniul Educația adulților, Penitenciarul Bistrița fiind partener alături de organizații neguvernamentale din Italia, Grecia, Portugalia și Spania, implicate în activități de reintegrare socială a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.

Responsabil implementare proiect Penitenciarul Bistrița

Subcomisar de penitenciare

Laura Opriş