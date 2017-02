Doina Pană: Am tras învățăminte importante. Vom vota pentru abrogarea ordonanței 13! 10/02/2017 15:30:13 Raluca NECHITI Politic Deputatul Doina Pană a anunțat Parlamentul că va vota împotriva Ordonanței 13, în vigoare urmând să rămână ordonanța 14, majoritatea PSD-ALDE urmând să susțină decizia Guvernului Grindeanu chiar dacă parlamentarii au o altă părere. „Învățătura pe care noi am tras-o de aici este foarte importantă și este că nu tot ce facem a fost suficient auzit, nu tot ce facem a fost suficient de discutat cu oamenii, deci comunicarea lăsă de dorit foarte tare. Noi am plecat de la ideea că dacă niște decizii ale Curții, obligatorii, despre care scrie în Constituție că trebuie în 45 de zile aplicate, înseamnă ceva pe înțelesul tuturor... A fost o greșeală, ne-o asumăm”, a recunoscut parlamentarul PSD. „Vreau să-i asigur pe toți - că am aflat că există suspiciuni, că există teama masivă că parlamentarii vor vota de fapt ordonanța 13 și vor vota împotriva ordonanței 14. Vreau să-i asigur din partea PSD și ALDE, ceea ce înseamnă majoritatea în Parlament, că atâta timp cât Guvernul pe care noi îl susținem a ieșit cu ordonanță care să abroge Ordonanța 13, așa va rămâne! Chiar dacă noi avem alte convingeri, în Parlament vom vota pentru abrogarea Ordonanței 13 și pentru promovarea Ordonanței 14, care de fapt asta face... Nu există nicio ambiguitate, așa se va întâmpla. Avem majoritate în Parlament și asta se va întâmpla”, a declarat astăzi într-o conferință de presă Doina Pană. Social-democrații au concluzionat că poate că „ordonanța putea să mai aștepte o săptămână, două, poate că pur și simplu putea fi trimisă spre Parlament. Dezbatere a fost - asta nu-i putem reproșa fostului ministru al Justiției, dar nu a ajuns în percepția publică. În percepția publică a ajuns doar semnalul că penalii din Parlament (și aș vreau să fac o paranteză către Penalii din Parlament, pentru că structura actuală a Parlamentului României înseamnă 85 % oameni noi care nu au apucat să fie penali sau ceilalți care au primit girul cetățenilor înseamnă că sunt în regulă). Aici a fost o greșeală, probabil că trebuiau o serie de emisiuni televizate, găsite niște căi ca populația să nu poată fi influențată de alte mesaje răuvoitoare. Nu înseamnă că noi vom renunța ca și Parlament să ieșim cu o reformă a întregului sistem de justiție. Asta se va întâmpla, dar după o dezbatere amplă, această dezbatere însemnând cu participarea inclusiv a unor experți europeni”, a mai spus Doina Pană.

