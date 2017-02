După ce a cântat la pian plutind suspendat la câţiva zeci de metri deasupra oraşului, vine să facă senzaţie şi la Bistriţa! 15/02/2017 09:19:03 Eveniment A fost protagonistul unui eveniment inedit şi a cântat la pian plutind suspendat, împreună cu instrumentul său, la câțiva zeci de metri deasupra metropolei braziliene - iar acum vrea să propună publicului bistrițean o inedită prelegere. Va fi însoţit de o frumoasă solistă din Bistriţa, care a impresionat publicul din Dubai şi Macao: Vineri, 17 februarie, de la ora 19:00, bistriţenii vor avea parte la Sinagoga din Bistrița de un eveniment deosebit: o serată muzicală româno-braziliană, o prelegere despre perioada de glorie a muzicii braziliene (mijlocul secolului XX) și un recital din diverse stiluri ale muzicii braziliene: choro, bossa nova, samba canção, MPB. Invitați: • Ricardo de Castro Monteiro – pianist, compozitor, profesor la UFCA Brazilia • Oana Mureșan – voce • Virgil Mihaiu – director onorific Casa do Brasil, Cluj. Casa do Brasil face parte dintre cele 21 de centre dedicate diseminării culturilor lumii, patronate de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (instituție de învățământ superior fondată în 1581). Grație bunei colaborări cu Societatea de Concerte Bistrița și Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, CdB își deschide cel de-al șaselea an de existență cu prima sa acțiune realizată în afara Clujului. Și nu oriunde, ci în atmosfera unică a Sinagogii din fascinanta cetate transilvană a Bistriței. Invitat de onoare este Ricardo de Castro Monteiro, pianist, compozitor, profesor de semiotică muzicală la Conservatorul Federal UFCA din Brazilia. În iunie 2015, Ricardo de Castro Monteiro a fost protagonistul unui eveniment inedit în cadrul festivalului Virada Cultural din São Paulo, când a cântat la pian plutind suspendat, împreună cu instrumentul, la câțiva zeci de metri deasupra metropolei braziliene. Ricardo de Castro Monteiro propune publicului bistrițean o inedită prelegere despre tezaurul muzical brazilian, devenit – odată cu apariţia bossa novei, în 1958 – un factor inconturnabil al evoluţiei muzicii contemporane. Melomanii noştri au şansa de a face cunoştinţă cu specificitățile luxuriantei muzici braziliene, prezentate de dl. Monteiro – cu şarm şi competenţă – ca expert ce cunoaşte fenomenul din interior (şi, în plus, are chiar legături familiale cu Antônio Carlos Jobim, unul dintre principalii corifei ai stilului bossa nova). Prin intermediul Casei do Brasil din Cluj, pianistul şi compozitorul brazilian a iniţiat o colaborare cu talentata vocalistă Oana Mureșan. Născută la Bistrița în 1991, aceasta se află în plină ascensiune pe scena internațională, activând în ultimii ani ca apreciată cântăreață în ambianța competitivă a show business-ului din Macao (enclava revenită în 1999 sub suveranitate chineză, după 500 de ani de administrație portugheză). Oana manifestă o deosebită empatie pentru spiritul bossa novei şi al muzicilor înrudite cu aceasta. Reuşita colaborării cu muzicianul brazilian e facilitată de asemănările dintre sensibilităţile celor două naţiuni neo-latine, care – în pofida tuturor vicisitudinilor – şi-au menţinut surâsul, căldura afectivă, sensibilităţile artistice. Ricardo de Castro Monteiro pune în valoare aptitudinile interpretei, adecvate stilisticii de tip bossa nova – un domeniu al abundenţei melodice, al sofisticării armonice, precum şi al îmbinării muzicii cu valenţele poetice ale limbii portugheze vorbite (şi cântate) în Brazilia. Repertoriul cuprinde piese din fondul de aur al bossa novei, unele mostre de stiluri ce au precedat apariţia acesteia (choro, samba canção, frevo), precum şi compoziţii de Ricardo de Castro Monteiro. De remarcat că Oana Mureșan a fost descoperită şi a făcut primii paşi pe tărâmul jazzului sub îndrumarea profesorului Ştefan Vannai, liderul celui mai longeviv big band de tineret din România, fondat în urmă cu 35 de ani sub titulatura Gaio. Odată cu inaugurarea Cursului de Estetica Jazzului şi a Modulului de Jazz la Academia de Muzică Gh. Dima din Cluj (iniţiate în 1997 de către un comitet de acţiune format din Alexandru Fărcaş, Grigore Pop, Florian Lungu, Mircea Tiberian, Iosif Viehmann şi Virgil Mihaiu) orchestrei Gaio i-a fost atribuit statutul de ansamblu de jazz al Academiei de Muzică „Gh. Dima” (statut onorat printr-o permanentă operă de selectare şi promovare a noilor talente şi printr-o multitudine de premii câştigate la diverse festivaluri şi concursuri de specialitate). Dintre distincţiile primite de Oana Mureşan în scurta dar prodigioasa ei carieră, menţionăm doar câteva: Diploma de excelenţă la secţiunea de pian a Festivalului Pro Piano (2010); Premiul întâi la Festivalul de Muzică de Cameră J. S. Bach, secţiunea canto operă / Cluj (2010); Premiul pentru cea mai bună vocalistă la Concursul Festivalului de Jazz Sibiu (2012); Premiul pentru cea mai bună vocalistă la Concursul Naţional Jazz Napocensis de la Cluj (2012); Premiul pentru debut vocal, în cadrul Jazz Romanian Awards / Bucureşti (2013). Amfitrionul şi traducătorul seratei va fi jazzologul Virgil Mihaiu, director onorific al Casei do Brasil din Cluj-Napoca, titularul Cursului de Estetica Jazzului din cadrul Academiei de Muzică Gh. Dima / Cluj-Napoca.







