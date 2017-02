EDITORIAL: De Pa Ra Zi Ta Re 07/02/2017 00:04:18 ULTIMA ORA E foarte ușor să te ia valul când ești la proteste printre mii de oameni care cer cu determinare și umor o Românie curată, o guvernare transparentă și epurarea partidelor politice de penalii care distrug toate valorile de dreapta sau de stânga în jurul cărora ar trebui să se întemeieze orice adunare democratică cu numele de partid. E greu să discerni cine e pe bune, cine vrea același lucru ca tine sau cine doar fluieră în vuvuzea ca să se afle în treabă. E foarte ușor să te ia valul și când faci parte dintr-un partid și te trezești înjurat monolitic, miștocărit prin toate mijloacele și amenințat cu pușcăria de sute de mii de oameni la unison - rar umor mai mișto decât umorul românesc reflectat în pancartele protestatarilor acestor zile, by the way. Merită să ieși fie numai pentru a colecționa mesaje de pe pancarte. E ușor sa devii paranoic, să începi să crezi în diversiuni, trivolari, cruci, extratereștrii, intervenții diavolești și agenturi străine. E simplu să scuipi pe tot PSD-ul fără să ții cont de membri ca ieșeanul Chirică, foști membri ca Aurelia Cristea sau de bunica Raveca. La fel de simplu e să trimiți în eter un tweet cu "Katena strikes again". Știu pentru că nu m-am putut nici eu abține. Dar mi-am propus să nu uit câteva chestii esențiale. Am ieșit în stradă împotriva penalilor din tot spectrul politic, am ieșit pentru copiii mei și am ieșit pentru că realmente cred că nu au ce căuta persoane condamnate penal în nici o funcție publică. Am ieșit de dragul separației puterilor în stat. De ce nu e bine să avem penali în funcții publice? Well, e prea mare tentația și nu e recomandat să pui un cleptoman șef peste bugete sau un condamnat pentru abuz în serviciu șef la Justiție. De ChipșiDale de la Agricultură nici n-are sens să mai aduc vorba că vă pufnește râsul. În același timp, nu vreau nici să trăiesc într-o țară în care dosarele penale sunt instrumentate cu furca la comandă. Printre înjurături și miștouri, diversiuni și furouri, mi-ar plăcea să se audă precizat cât mai clar acest mesaj. E momentul deparazitării politice, absolut obligatorie dacă vrem un viitor românesc pentru copiii noștri. Atât și nimic mai mult. Cred că puterea e în mâinile acelor membri de partide care încă mai pot pune seara liniștiți capul pe pernă. Cred că e esențial ca ei să înceapă să realizeze că politica e despre responsabilitatea față de om și viitor și nu despre pensii grase și imunitate. E datoria lor să se debaraseze de merele otrăvite care fac de rușine orice ideal uman&politic. Ana DRAGU 573 vizualizari







