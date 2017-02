Fără frică de lege, au urcat la volan beți! Sute de sancţiuni contravenţionale au aplicat poliţiştii bistriţeni în weekend 20/02/2017 16:06:18 112 Polițiștii bistrițeni au acționat în acest weekend pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, pe raza întregului județ. Cu această ocazie, s-au constatat 7 infracțiuni, au fost reținute 16 permise de conducere și 11 certificate de înmatriculare. Alte infracţiuni şi nereguli: Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat pe 17 februarie controale și verificări de specialitate la agenți economici și persoane fizice care desfășoară activități comerciale pe raza județului Bistrița-Năsăud, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Cu ocazia activităților desfășurate au fost constatate și aplicate un număr de 17 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 59.500 lei, fiind confiscat numerar în sumă totală de 1233 lei. ¤¤¤¤¤¤¤ Polițiștii Biroului pentru combaterea delictelor silvice în colaborare cu polițiștii din cadrul Poliției orașului Năsăud și cu sprijinul specialiștilor Gărzii Forestiere au desfășurat vineri o acțiune pe raza orașului Năsăud, pentru prevenirea faptelor antisociale din domeniul silvic. Cu această ocazie, polițiștii au identificat un bărbat de 31 ani din Năsăud, bănuit că la sfârşitul lunii ianuarie, ar fi tăiat și sustras arbori, în valoare de 295 lei. Bărbatul a fost sancționat contravențional, cu amenzi în valoare totală de 3.000 de lei. Poliţiştii au reuşit să recupereze faptic cantitatea de 1,5 mc pe care au restituit-o proprietarilor. ¤¤¤¤¤¤¤ În cadrul cercetărilor efectuate într-un dosar penal, privind săvârșirea infracțiunilor de tăiere și furt de arbori, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița au stabilit faptul că, în perioada 18 februarie 2015 - 3 decembrie 2016, un bărbat de 30 ani din Budacu de Sus, ar fi comis 4 infracțiuni și 20 de contravenții la regimul silvic, cauzând un prejudiciu în valoare de 9356,41 lei. Bărbatul a fost reținut pentru 24 ore, iar vineri (17 februarie) a fost prezentat Judecătoriei Bistrița, cu propunerea luării unei măsuri preventive. Față de acesta, Judecătoria Bistrița a dispus măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 zile. Cercetările continuă de Secția 1 Poliție Rurală Bistrița. ¤¤¤¤¤¤¤ Polițiștii bistrițeni au acționat în acest weekend pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, pe raza întregului județ. Cu această ocazie, s-au constatat 7 infracțiuni, au fost reținute 16 permise de conducere și 11 certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate și aplicate 414 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 115.000 lei. Pe 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliței orașului Năsăud au depistat în trafic, pe raza orașului, un bărbat de 42 ani care conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Cercetările continuă de Poliția orașului Năsăud, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Duminică, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sîngeorz-Băi, au identificat în trafic un bărbat de 44 ani din Sîngeorz Băi, care conducea un autoturism, fiind totodată sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatului i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului - se mai precizează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud. 482 vizualizari







