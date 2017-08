FOTO/VIDEO: Îngerii oameni – în sfârşit, la Bistriţa! Iată unde îi găsiţi 30/08/2017 09:06:34 Ioana BRADEA Cultură A suferit, dar s-a ridicat deasupra durerii, cu o capacitate uimitoare de a asimila lucruri noi, sfaturi şi informaţii. A demonstrat că are curajul de a-şi dezvălui complexitatea, reuşind să adune în jurul său oameni frumoşi şi să creeze impresionante punţi de legătură sufletească între ei. Ne-a oferit acum pe tavă şi Îngerii oameni... „Nu avem de-a face cu obiecte rătăcite în rafturi, ci cu bucăţi din gândirea şi energia autorului. Am dat o definiţie acestei cărţi şi mi s-a părut că ar fi partea de trup a părţii de suflet. Fiecare carte este, practic, un pacheţel de suflet...”, a afirmat scriitorul Alexandru Uiuiu, invitat să modereze întâlnirea care a marcat lansarea cărţii „Îngeri oameni” scrisă Maria Cristina Cămăraş. Evenimentul s-a desfăşurat – încărcat de emoţie – în librăria Alexandria din Piaţa Mihai Eminescu, ieri după-amiază, acolo unde prieteni ai autoarei au fost prezenţi s-o încurajeze şi s-o felicite pentru reuşita şi împlinirea de a publica la Editura Charmides, acest roman care cuprinde nu doar o romantică poveste de dragoste scrisă într-un stil neo-romantic, cum a remarcat şi Alexandru Uiuiu, ci cuprinde şi soluţii pentru situaţiile de criză pe care le traversăm fiecare din noi. „Maria Cămăraş are o capacitate uimitoare de a asimila lucruri noi, sfaturi şi informaţii. Cred că avem de-a face cu naşterea unei scriitoare care nu doar că promite în viitor alte noi cărţi la fel de frumoase – ci le are deja scrise, şi trebuie doar să le aranjeze şi să le structureze în pagină...”, a mai spus Alexandru Uiuiu. Despre carte şi autoare a vorbit la fel de elogios şi Alina Csatlos, scriitor şi psihanalist, care a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că a fost un mare curaj din partea Mariei Cămăraş să scrie despre feminitate, dar şi o mare bucurie felul în care autoarea a reuşit să adune în jurul său oameni, pentru a crea adevărate punţi de legătură sufletească între ei. Se întâmplă să fii înconjurat de oameni frumoşi şi buni. Se întâmplă să auzi cuvinte de suflet. Se întâmplă să fii emoționat, să vrei să plângi şi surprinzător să îți placă. Să întâmplă să constați, cu uimire, că de pe pământ nu au dispărut Iubirea, Bunătatea, Prietenia, Zâmbetul şi îmbrățisările. Şi atunci vrei să renaşti - mai puternic, mai determinat, mai încrezător. Toate acestea s-au întâmplat ieri, la lansarea cărții „Îngeri oameni - povestea sufletelor pereche” – au remarcat şi cei de la Alexandria Librării – încurajându-i pe bistriţeni să vină şi să cumpere cartea: „Vă aşteptăm cu drag să o citiți. Se va întâmpla ceva deosebit de frumos cu sufletul vostru...!” 2585 vizualizari









