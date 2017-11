FOTO/VIDEO – O biciclistă gravidă în luna a 9-a a fost lovită de o autoutilitară. Aceasta a ajuns la spital 11/11/2017 15:24:18 Cristina ALEXA 112 În urmă cu puțin timp, o femeie gravidă în luna a 9-a, care circula pe o bicicletă în localitatea Arcalia, a fost lovită de o autoutilitară. Aceasta a fost transportată la spital. Accidentul s-a produs în Arcalia, la doi pași de o balastieră. Femeia se îndrepta chiar spre balastiera în cauză în momentul producerii accidentului, fiind la doi pași de destinație. Din primele informații rezultă că șoferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului, a ieșit în afara părții carosabile, iar când a reușit să revină pe șosea a luat-o în plin pe femeia care circula pe bicicletă și a târât-o câțiva metri buni. Bicicleta a rămas prinsă sub autoturism. Femeia de pe bicicletă era gravidă în luna a 9-a. Aceasta a fost transportată la spital cu un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD. Gravida s-a lovit în zona capului și la un membru, însă, se pare, starea sa este stabilă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, Mihaela Mastan, femeia este în curs de investigații, iar în urma impactului nu i s-a declanșat travaliul. Este posibil însă ca femeii să i se inducă travaliul de către medici, în cursul zilei, dacă consideră necesar. Femeia este din Arcalia și mai are doi copii minori acasă. Șoferul autoutilitarei, care era goală, spune că pur și simplu a pierdut controlul volanului într-o curbă și nu a mai putut redresa autoturismul. Acesta ar fi derapat pe șoseaua umedă. UPDATE: Femeia accidentată are 35 de ani. În urma accidentului, aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral și o luxație de umăr. După ce i s-au acordat primele îngrijiri medicale, femeii i s-a făcut o operație de cezariană și a născut o fetiță sănătoasă. 15278 vizualizari









