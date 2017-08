FOTO/VIDEO - De pe terenul de fotbal din Telciu, în curtea lui Hagi. Parcursul plin de obstacole al fotbalistului Cristi Ganea 04/08/2017 15:21:29 Bianca SARA Reportaj Unul dintre cei mai promițători fotbaliști români este Cristi Ganea, un tânăr de 25 de ani, care și-a început drumul de fotbalist pe terenul comunal din...Telciu. Parcursul său de la terenul de la poalele Țibleșului, la o echipă de Liga I a fost unul presărat cu obstacole. Golul magistral pe care îl executa Cristi Ganea în preliminariile Ligii Campionilor în partida Viitorul- Apoel Nicosia este pe buzele tuturor oamenilor de fotbal, dar și a localnicilor din Telciu, acolo unde s-a născut și a bătut prima dată mingea fotbalistul. „Ți se ridică părul pe tine când vezi golurile lui”, spune vărul său primar Adrian Toderici. Acesta și-l amintește cum bătea mingea pe terenul comunal, situat la doi pași de o pădure. Încă de când era în clasele primare, tânărul respira fotbal, după cum spun toți cei care l-au cunoscut din Telciu. Pasiunea pentru sportul rege i-a fost insuflată tânărului de tatăl său, care a jucat și el fotbal, în liga a doua. Deși locuia într-o comună situată la 40 de kilometri de Bistrița, Cristi Ganea era nelipsit de la antrenamente. Tatăl său se asigura ca acesta să ajungă de câteva ori pe săpămână în Viișoara, unde a activat prima dată. „Tatăl lui a avut o mare influență asupra sa. L-a dus, l-a adus de la antrenamente, iar când nu putea el, îi ruga pe alții sau lua ocazia. Era chiar greu cu deplasarea, stătea la ocazii pentru a ajunge la antrenamente. Se întâmpla și să nu ajungă la timp, din cauza drumului”, povestește Adrian Toderici. Talentul, dublat de multă muncă și-au arătat roadele încă de când fotbalistul avea 11 ani. Atunci a luat locul I pe țară la categoria sa de vârstă, iar un an mai târziu punea mâna pe titlul de cel mai bun jucător și golgheter. Hagi a pus ochii pe Ganea încă de când acesta avea 13 ani Dacă în curtea lui Hagi a ajuns doar în urmă cu câțiva ani, acesta a pus ochii pe tânăr când acesta avea doar 13 ani. „La 13 ani au venit după el Hagi, Gică Popescu, Iordănescu, iar domnul Aurelian Băbuțan, de la Inter Viișoara n-a vrut să-l dea. Chiar în vara respectivă a plecat în Spania, cu tatăl său, în Bilbao, unde mama lui era deja de vreun an. A încercat să joace și acolo, dar ăia de la Bilbao sunt niște naționaliști și nu primesc străini. Tatăl lui era disperat, nu mai știa ce să facă să-l ajute pe Cristi să facă fotbal. Se juca el cu copiii, dar în loturi nu îl includeau nicăieri. A stat până pe la 18-19 ani, cam așa, până când tatăl l-a luat și l-a dus la Mallorca”, își amintește Pavel Rus, unul dintre primii săi „antrenori”, care-l urmărea zi de zi cum bătea mingea pe terenul comunal. Terenul de fotbal de lângă pădure încă mai există, însă copiii sunt o prezență tot mai rară. „Îl vedeam tot timpul cu mingea, terenul este aici, la doi pași de casa mea și tot timpul îl vedeam pe teren cu mingea. Este un super talent. Făcea aici ce voia el cu mingea. Îl duceam eu la meciuri la Bistrița, pe la 12-13 ani făcea braziliana, se dădea peste cap, îi fenta, ăsta e talent. Și acum mai vorbesc cu el, încerc să ajung la meciuri și urmăresc tot ce spune presa despre el”, mai spune Pavel Rus. Familia lui Cristi Ganea mai vine anual în Telciu, în concediu. Momentan familia mai are o singură proprietate, la intrare în comuna Telciu, care este și aceea de vânzare. Și sportivul vizitează comuna natală ori de câte ori are ocazia. Primăria vrea să-l facă cetățean de onoare Și autoritățile locale se mândresc cu fotbalistul de Liga I. Mai mult, primarul Sever Mureșan vrea chiar să-i ofere titlul de cetățean de onoare al comunei Telciu. „Ne bucurăm , e o deosebită plăcere când îl vedem la televizor și ne face mare cinste. Noi ne gândim chiar să-i acordăm titlul de cetățean de onoare. Ar fi o mare cinste să-l accepte, pentru că sunt convins că îl merită”, spune primarul comunei Telciu. 9128 vizualizari









