FOTO/VIDEO: Bătălia cu pungi pline de apă a fost, din nou, deliciul copiilor la Serbările Bistriţei Medievale. Catapulta şi-a cam ratat ţinta... 25/06/2017 20:19:15 Ioana BRADEA Bistrița Medievală Bistriţenii au urmărit cu sufletul la gură încleştarea străjerilor bistriţeni cu Paladinii de Terra Medies, învingător ieşind luptătorul cunoscut sub numele de Animalul. Bătălia pungilor cu apă care au stropit totul în jur a făcut deliciul spectatorilor, dar mai ales al copiilor. Numai catapulta s-a dovedit uşor ruginită... Sute de bistriţeni au ieşit şi azi pe Pietonalul Liviu Rebreanu, pentru a se bucura de vremea bună şi pentru a asista la ultimele evenimente programate la Serbările Bistriţei Medievale ajunse la ediţia cu numărul 11. Străjerii Cetății Bistriței şi Paladinii de Terra Medies şi-au măsurat forţele într-un Turnir al luptelor full-contact, pe primele trei locuri clasându-se sergentul Miron, care s-a ales drept premiu cu Buzduganul dimineţii, străjerul Robert, care a primit o sabie şi străjerul cunoscut sub porecla „Animalul”, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și s-a ales cu un coif de toată frumuseţea, după ce a luptat feroce cu toţi adversarii. Între partidele de luptă, domniţele Nosa au încercat să îmblânzească atmosfera încinsă – fără succes însă, căci oştenii nu s-au potolit decât după ce şi-au ostoit pofta de război într-o hazlie şi deja tradiţională bătălie cu pungi pline de apă. Cetatea Bistriței s-a aflat sub asediu şi fiecare a încercat să riposteze cu ce a avut la îndemână – dacă nu arme, buzdugane sau săbii – măcar o pungă sănătoasă de apă... Garda cetăţii a încercat să pună în aplicare şi o străveche catapultă, încărcată cu pungi de apă, însă, fiind atât de rar folosit – instrumentul de război a cam dat rateuri şi a lăsat muniţia de izbelişte, să se prăbuşească alături de scenă, în loc să-i nimerească pe duşmanii aflaţi spre terasele amplasate pe pietonal. În final s-au liniştit cu toţii, iar programul şi-a urmat cursul firesc, castelanul Florin Săsărman evocându-le din nou locuitorilor figura emblematică a Sfântului Nicolae care obişnuia să-i vegheze pe bistriţeni dintr-un colţ al turnului Bisericii Evanghelice... 11912 vizualizari









