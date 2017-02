FOTO/VIDEO: Bistriţa – un loc miraculos, o filozofie şi un gust al vieții 28/02/2017 21:14:17 Ioana BRADEA ULTIMA ORA Unul dintre oamenii de afaceri de succes ai Bistriţei a inaugurat astă-seară, spre surprinderea unora şi cu un curaj inexplicabil pentru alţii – un spaţiu extraordinar, în piaţa centrală a oraşului, unde are de gând să expună adevărate bijuterii. "Bistrița, dacă ai ochi să o privești, este un loc miraculos": 50 de desene – adevărate bijuterii care nu au mai fost expuse în public până acum – pot fi admirate şi cumpărate, începând de mâine, din Galeria Concentric – inaugurată astă seară, la Bistriţa. Este unul dintre cele mai mari spaţii pe care Biserica Evanghelică le-a închiriat – şi care, după cum s-a exprimat preotul Johann Dieter Krauss – a devenit de-a dreptul neîncăpător. „Sunt un novice în artă, am fost atins mai mult de dragoste pentru muzică”, a mai recunoscut preotul care le-a dorit mult succes celor care au început această afacere: „Vă doresc şi ne doresc nouă tuturor, să gustăm aici din plin savoarea artei”. Oameni de afaceri, politicieni, autorităţi locale şi judeţene şi iubitori de artă au umplut astă-seară galeria nou inaugurată care şi-a început activitatea cu expoziţia intitulată „Exerciţii spirituale” şi semnată de pictorul Horea Paștina. Cele cincizeci de lucrări „dezvăluie“ identitatea metaforică a atelierului de creație al artistului, fiind adunate sub genericul „arta este bucuria inimii”. Exerciţiile sunt un exemplu de inteligență plastică ale lui Horea Paștina şi indică locul geometric al unei interiorități în care frumusețea și lumina calmă își găsesc un limpede loc pe suprafața pictată. „Pentru mulți dintre noi Bistrița este un reper al geografiei. Bistrița este însă și o istorie. Ea, Bistrița, dacă ai ochi să o privești, este un loc miraculos pe care l-a influențat atât reforma, cât și Renașterea europeană. Este o filozofie a vieții, un gust al vieții și încercăm și prin acest gest întemeietor să îi refacem aura și să îi surprindem coordonatele. E o aliniere la o paradigmă existențială care corespunde potențialului pe care îl bănuim și pe care, de ce nu, îl avem. Prin comportamentul nostru public, trebuie să salvăm în străfundul nostru propria noastră paradigmă, propriul nostru potențial...”, şi-a explicat Marin Ecedi demersul – subliniind că nu exclude funcționalitatea, pragmatismul şi interesul financiar de lungă durată care presupune respectarea unui cod etic și comportamental. „Arta pe care dorim să v-o propunem ar trebui să dea gust vieţii”, a mai spus Marin Ecedi, amintind şi de excelența, frumusețea și cumsecădenia care s-ar putea impune în spaţiul public. Spaţiul se află în Piața Centrală, nr. 13 din Bistrița, în locul fostului Centru de Informare Turistică, iar curatorul expoziţiei a remarcat că fiecare galerie de artă care se deschide în Bistriţa este un spaţiu al bunului gust, şi că, deşi avem de-a face cu un oraş relativ mic, galeriile de artă nu intră în concurenţă una cu alta. „Linii, pete, puncte, mişcare ondulatorie, echilibru voios, tremur stăpânit - toate acestea ar trebui identificate în aceste Exerciţii ale artistului care desfăşoară o atitudine explicit creştină şi care transmite ce vede, cum vede sau cât trebuie făcut pentru a întrezări divinitatea aerului...”, a mai spus Oliv Mircea. 438 vizualizari







