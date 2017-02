FOTO/VIDEO: Cei mai talentaţi muzicieni de la „Tudor Jarda” – într-un spectacol excelent la Sinagogă 22/02/2017 11:09:07 Ioana BRADEA Cultură Sinagoga a găzduit ieri seară un spectacol extraordinar susţinut de elevii Liceului de muzică „Tudor Jarda” din Bistriţa. Printre cei care au evoluat pe scenă, s-a aflat şi Cristian Moldovan, cel care făcea senzaţie anul trecut la Next Star, dar şi talentaţii Ionuţ Bungărdean şi Alexandru Grecu. Alte concerte de excepţie la Bistriţa: Zilele culturale ale Liceului „Tudor Jarda” au continuat ieri seară, la Sinagogă, cu un concert deosebit al unora dintre elevii instituţiei. Au strălucit pe scenă Ioana Tălpaş (clasa a IV-a, clarinet, profesor Mircea Borzoş), Emanuel Pasztor (clasa a VI-a, profesor Mircea Borzoş), Anamaria Archiudean (clasa a VII-a, pian, profesor Larisa Molnar), Alexandra Rus (clasa a VII-a, oboi, profesor Gheorghe Cozma), Vlăduţ Sărmaş (clasa a XII-a, profesor Ioan Cristian Conţ), Paul Gălăţeanu (clasa a VII-a, pian, profesor Larisa Molnar), Alexandra Iuga (clasa a XII-a canto, profesor Ioana Popa), Bogdan Popa (clasa a VII-a, chitară, profesor Valentin Pop), Eduard Bodiu (clasa a VIII-a, clarinet, profesor Mircea Borzoş), Cristian Moldovan (clasa a VIII-a, pian, profesor Lidia Pavăl), Paulina Satmar (clasa a VIII-a, flaut, profesor Leila Bătinaş), Dan Ionuţ Bungărdean (clasa a VIII-a, vioară, profesor Adriana Pop), Alexandru Grecu (clasa a IX-a, chitară, profesor Valentin Pop), Maria Iasmina Palage (clasa a IX-a, flaut, profesor Cătălina Popa) şi Andreea Spân (clasa a XI-a, canto popular, profesor Cristina Bălan Pahone). Micii muzicieni au fost acompaniaţi la pian de profesorii corepetitori Bianca Truţ, Cristian Lepădatu şi Lavinia Cigu. Trio Jam compus din Iasmina Palage (flaut), Maria Lăpuşan (vioară) şi Alexandru Grecu (chitară) – coordonaţi de profesorul Ovidiu Patraşciuc – au fost aplaudat furtunos după spectacol, ca şi corul Excelsior al Liceului de Muzică „Tudor Jarda” – dirijat de profesoara Carolina Karoli. Monica Moisil, Maria Dura, Diana Măierean, Lorena Petraş, Adriana Oltean şi Bianca Vaida (eleve în clasa a X-a B, coordonate de profesoara Daniela Cifor) au recitat poeme din lirica românească între piesele muzicale. Zilele culturale ale liceului au debutat luni, cu o primă acţiune în care profesorii şi elevii celorlalte şcoli din oraş au fost invitaţi să asiste la orele de pian, canto clasic, vioară sau flaut – desfăşurate cu uşa deschisă, evenimentul urmând să se încheie astă-seară, cu un concert extraordinar susţinut de profesorii liceului de muzică – la Sinagogă, de la ora 17:00. Ansamblul de muzică tradiţională al Liceului de Muzică va fi, de asemenea, prezent într-o emisiune astă-seară, de la ora 19:00, la AS TV, a precizat Raluca Mărginean, directoarea Liceului de Muzică „Tudor Jarda”. Evenimentele sunt organizate de Liceul de muzică „Tudor Jarda” din Bistriţa, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Societatea de Concerte Bistriţa. Bistriţenii pasionaţi de muzică clasică vor avea ocazia să-l asculte mâine, 23 februarie, de la ora 19:00 pe faimosul violonist Alexandru Tomescu, într-un concert simfonic extraordinar, alături de Noua Orchestră Transilvană şi Filarmonica Transilvania Cluj - dirijate de Romeo Râmbu. Concertul are loc la Centrul Cultural Dacia şi va marca Ziua Internaţională Rotary, în program fiind incluse partituri din Jean Sibelius (Uvertura Finlandia), F.M Bartholdy (Concert pentru vioară și orchestră în mi minor), Ceaikovsky (Simfonia a V-a în mi minor). Preţul unui bilet este 15 lei. Duminică, 26 februarie, de la ora 19:00, la Sinagoga din Bistriţa se desfăşoară în toată splendoarea Culorile sunetelor! Este vorba despre un recital extraordinar susţinut de MATEI IOACHIMESCU (flaut) şi TINA ŽERDIN (harpă) – în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Slovenia din România, al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al Centrului Judeţean pentru Cultură BN. Prețul unui bilet este 20 lei (pentru adulţi) şi 10 lei (pentru elevi studenți și pensionari). 2018 vizualizari







