FOTO/VIDEO: Ea era frumoasă ca umbra unui gând... Între ape, numai ea era pământ...

06/11/2017 11:21:06 Ioana BRADEA

„Ea era frumoasă ca umbra unei idei, - a piele de copil mirosea spinarea ei, a piatră proaspăt spartă, a strigat dintr-o limbă moartă. Ea nu avea greutate, ca respirarea. (...) era sărată ca sarea slăvită la ospețe de barbari. Ea era frumoasă ca umbra unui gând. Între ape, numai ea era pământ...”

Fantastică seară ieri, la Sinagoga din Bistrița, care i-a avut drept oaspeți pe solista și actrița Ana Maria Galea, pianistul Daniel Csikos, contrabasistul Răzvan Cojanu și percuționistul american John Betsch. Concertul intitulat The man I (still) love... after 10 years a fost un omagiu adus unor faimoase creații de George Gershwin, dar și mentorului Anca Parghel: „Acum aproape 10 ani cântam pentru prima oară, iar una dintre primele piese a fost chiar „The man I love”, alături de regretata Anca Parghel...”, a mărturisit Ana Maria Galea în fața publicului din Sinagogă, presărând, printre piese, și un poem din Nichita Stănescu.

Vocalista Ana Maria Galea s-a născut la Galaţi. A absolvit Universitatea de Artă Teatrală din Tg. Mureş la secţia de actorie. A debutat în jazz în anul 2007, fiind apoi invitată să cânte la festivaluri şi alte evenimente de notorietate, între care amintim „Noaptea Muzeelor”, Festivalul „Leonard”, „Vară de Jazz şi Poezie la Palatul Mogoşoaia”, „Live Acoustic” organizat de Centrul Ceh, Târgul de Carte „Vox Libri” – Deva, dar şi în cluburi de jazz sau teatre din întreaga ţară.

Artista a avut prilejul să evolueze alături de Mat Maneri şi Lucian Ban în cadrul proiectului „Zilele Muzicale Târgumureşene” organizat de Filarmonica de Stat din Tg. Mureş.

Ana Maria Galea se remarcă prin creativitate şi printr-o rară capacitate de sinteză combinând într-un mod inedit arta dramatică şi pasiunea pentru muzică. Îndrumătorii şi mentorii ei în domeniul muzical sunt Anca Parghel, Pedro Negrescu şi Mircea Tiberian.

Pe lângă concerte, Ana Maria susţine în permanenţă o campanie de promovare a muzicii de jazz prin acţiuni de voluntariat, emisiunui radio, organizarea şi promovarea de concerte. Artista este şi iniţiatoarea proiectului „Seri de Jazz şi Muzică Clasică la Radio România Tg. Mureş” şi a „Festivalului Internaţional Studenţesc de Jazz” pentru care a fost şi project manager la prima ediţie. Evenimentul a fost oferit de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură și Societatea de Concerte Bistrița.