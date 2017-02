FOTO/VIDEO: La taxe și impozite, cu punga de monede! Cum să scoți peri albi cetățenilor cu ajutorul banilor mărunți 14/02/2017 13:01:26 Ana ȘTEFĂNEL Economic Un bistrițean a dat de furcă funcționarilor publici din cadrul ghișeului de Taxe și Impozite. Acesta s-a prezentat cu o pungă de monede pe care angajații au fost nevoiți să le numere. Bistrițenii care așteptau la rând au așteptat mai bine de jumătate de oră, până fiecare bănuț a fost numărat. Un bistrițean a contactat azi redacția Bistrițeanul.ro, revoltat după ce a trecut pe la Taxe și Impozite la Primăria Bistrița. Acesta a povestit reporterilor că foarte multă lume aștepta la coadă, ceea ce nu l-a oprit pe un bărbat să se prezinte la ghișeu cu o pungă de monede. Angajații nu au avut de ales și au trebuit să numere fiecare bănuț, iar cei care așteptau la rând și-au pierdut răbdarea. Persoana care ne-a contactat spune că, pe lângă faptul că foarte multă lume își aștepta rândul, cetățeanul care s-a prezentat cu punga la plată a încetinit procesul cu mai bine de jumătate de oră - până i-au fost numărați toți banii: „Un cetățean model care și-a plătit taxele și impozitele în monede amestecate. După ce că era plin înăuntru, am așteptat după el o jumătate de oră să numere banii”, povestește bistrițeanul. Când lumea a început să se revolte, bărbatul care se afla în fața ghișeului a replicat că, dacă avea bani și mai mărunți, venea cu aceia. Cu punga de bani, la Taxe și Impozite from Tv.Bistriteanul.ro on Vimeo. 4050 vizualizari







